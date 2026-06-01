快訊／伊朗反擊美軍攻勢！打擊空軍基地　稱摧毀目標

▲圖為伊朗革命衛隊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，在美軍襲擊霍爾木茲甘省（Hormozgan）西里克島（Sirik Island ）的通訊塔之後，針對發動這波攻擊的空軍基地發動打擊。伊朗宣稱摧毀與攻擊行動有關的目標。

伊朗國際、半島電視台報導，革命衛隊同時警告，若美方再採取任何進一步軍事行動，都將引發其所稱「截然不同」的回應。

科威特防空系統啟動

此前，科威特軍方表示啟動防空系統，攔截飛彈與無人機，境內各地警報聲響起，居民若聽到爆炸聲，均是防空系統攔截來襲飛彈所造成的結果。

不過科威特當局並未提供關於飛彈和無人機來源的詳細資訊，也未說明是否有任何損失或人員傷亡。

美軍再轟伊朗

與此同時，美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍在周末期間對伊朗戈魯克（Goruk）及葛希姆島（Qeshm Island）的雷達及無人機指揮控制據點進行自衛性打擊，這是對伊朗侵略行動的回應，包括擊落一架在國際空域執行任務的美軍MQ-1無人機。

聲明提到，美軍摧毀伊朗防空系統、一處地面管制站及2架對船隻構成明確威脅的單程攻擊無人機，此次行動無美軍人員傷亡，將持續捍衛美軍資產與利益。

路透報導，自停火協議於4月初生效以來，美伊雙方斷斷續續互相發動攻擊，而旨在達成更持久協議的談判仍在持續拖延。上周也發生類似的交火事件，雙方對此的描述措辭相近。

美國與以色列於2月28日發動的這場戰爭，造成數千人死亡，且因伊朗實際上封鎖荷莫茲海峽，推高能源價格，對全球經濟造成衝擊。美國總統川普表示，他在這場戰爭中的核心目標，是阻止伊朗利用其高濃縮鈾研發核武器；對此，伊朗方面始終否認有此計畫。