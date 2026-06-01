快訊／科威特防空系統啟動！　攔截飛彈與無人機

▲圖為2026年3月25日科威特國際機場因無人機襲擊事件冒出濃煙。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
科威特軍方表示正啟動防空系統，攔截飛彈與無人機。不過科威特當局並未提供關於飛彈和無人機來源的詳細資訊，也未說明是否有任何損失或人員傷亡。
根據軍方聲明，居民若聽到爆炸聲，均是防空系統攔截來襲飛彈所造成的結果。
在此之際，美軍中央司令部才證實，美軍周末期間對伊朗發動新一波自衛性打擊行動，鎖定的目標是伊朗戈魯克（Goruk）及葛希姆島（Qeshm Island）的雷達及無人機指揮控制據點。
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 1, 2026
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/TkNLV2Yj4E
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