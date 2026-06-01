快訊／科威特防空系統啟動！　攔截飛彈與無人機

▲圖為2026年3月25日科威特國際機場因無人機襲擊事件冒出濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

科威特軍方表示正啟動防空系統，攔截飛彈與無人機。不過科威特當局並未提供關於飛彈和無人機來源的詳細資訊，也未說明是否有任何損失或人員傷亡。

根據軍方聲明，居民若聽到爆炸聲，均是防空系統攔截來襲飛彈所造成的結果。

在此之際，美軍中央司令部才證實，美軍周末期間對伊朗發動新一波自衛性打擊行動，鎖定的目標是伊朗戈魯克（Goruk）及葛希姆島（Qeshm Island）的雷達及無人機指揮控制據點。