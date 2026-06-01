伊波拉疫情恐「衝出非洲」！　巴西、義大利出現疑似病例

▲剛果民主共和國（民主剛果）爆發嚴重伊波拉疫情。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

剛果民主共和國伊波拉疫情持續延燒，5名感染「本迪布焦（Bundibugyo）毒株」的醫療人員與實驗室工作人員已先後康復出院，然而與此同時，卻傳出疫情疑似蔓延至非洲以外地區，目前巴西、義大利相繼出現疑似病例，也讓全球提高警戒。

世界衛生組織（WHO）5月31日證實，4名感染本迪布焦型伊波拉病毒的護理人員已從布尼亞市醫院康復出院，加上此前一名實驗室工作人員康復，迄今共有5人成功戰勝病毒。世衛強調，在早期診斷與及時治療介入下，預計將有更多患者陸續出院。

儘管如此，疫情蔓延速度仍令人憂慮。根據剛果民主共和國通訊部最新數據，新增19起確診後，全國累計確診已達282例、死亡42人。

世衛5月宣布由罕見的「本迪布焦（Bundibugyo）毒株」在民主剛果與烏干達引發的伊波拉疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。

世衛秘書長譚德塞5月30日親赴重災區伊圖里省視察時坦言，本迪布焦病毒株目前仍然沒有疫苗、特效藥以及治療方法，但並非毫無治療希望，及早發現與即時隔離是現階段最關鍵的防線。他同時提醒，患者遺體死後仍具高度傳染性，必須依安全規程處理與下葬。

▲剛果民主共和國（民主剛果）一處伊波拉治療中心冒出火焰和濃煙，病床全被燒毀。（圖／達志影像／美聯社）



「無國界醫生」組織則揭露，剛果仍有數百份樣本積壓等待檢測，物資短缺嚴重拖累防疫進度；對此，民主剛果衛生部長坎巴駁斥疫情失控一說，強調政府擁有豐富抗疫經驗，現有資源足以應付檢測需求。

令外界最為緊張的，是疫情出現疑似已跨洲蔓延跡象。巴西聖保羅一名曾赴剛果的男子返國後發燒，雖然檢測結果顯示腦膜炎陽性，但當局表示尚未排除感染伊波拉的可能；里約熱內盧另有一名曾赴烏干達的患者，瘧疾篩檢呈陽性，同樣不排除伊波拉感染。

義大利薩丁尼亞首府卡利亞里也傳出一名從剛果返國的有症狀患者入院，當地已啟動伊波拉疑似病例防控程序。

非洲疾管中心主任卡塞亞在《金融時報》專欄中直指，「區域性傳播的風險已經出現。」目前全球超過1100起疑似病例正在調查中。這是民主剛果第17次爆發伊波拉疫情，也是半世紀以來全球第三大規模爆發，疫情擴散速度已超越國際社會的應對腳步。