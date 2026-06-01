中國太陽能寒冬！40企業倒閉下市「官方追討補助款」　3大困境曝光

▲中國浙江太陽能發電廠。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

《經濟學人》報導，中國生產全球逾8成太陽能板，並以驚人產能源源不絕地大量製造，使得去年全球再生能源總發電量正式超越煤炭。不過，這項領先全球的產業如今陷入動盪，雖然伊朗戰爭爆發後出口有所增加，卻仍難以應對目前面臨的3大難題。

報導指出，2024年來已逾40家中國太陽能企業倒閉、遭併購或從股市下市。《路透社》統計，中國前5大太陽能企業的員工已有1/3遭到資遣。標普全球（S&P Global）更指出，隆基綠能、通威集團、晶科能源、天合光能等多家龍頭股價，跌至歷史高峰的一半以下。

1、電網超載＆供過於求

《經濟學人》指出，中國電網長期都是全球最大的太陽能板買家，如今卻已無力負荷如此大量的太陽能面板，導致國內需求在數十年來首度下滑。

不過，過去幾年企業瘋狂擴廠投資，如今年產能已逾1000吉瓦（GW），遠超2025年全球實際安裝量的600GW，甚至可能遠超全球市場未來能夠吸收的電量。彭博新能源財經（BloombergNEF）分析師蔡斯（Jenny Chase）直言，「我們現在已很難找到尚未大規模建置太陽能的大型國家。」

此外，太陽能板無法根據需求開關，只有晴天才能運作，導致夜間電力短缺、日間電力過剩。今年1至2月中國太陽能發電量9%都被浪費，比去年同期的6%更高。

▼中國國家電網難以負荷，國內需求降低。（示意圖／視覺中國）



上述種種因素都難以說服人們安裝更多太陽能板。根據業界預估，今年新安裝量可能比去年驟降24%至43%。彭博新能源財經也預測，這足以導致2026年全球太陽能板需求出現20年來首次萎縮。

要解決這個問題，中國電網必須能夠儲存過剩太陽能電力，或將其遠距離運輸至需要地點，但這需要大規模投資電池與輸電線路，還要建立靈活的市場協調機制。儘管這一切都在進行中，但仍需要時間才能解決現況。即便明年太陽能板安裝量再次上升，產業成長速度仍比以往更緩慢。

此外，業者自救成效有限，去年部分企業嘗試協調減產配額、設定最低售價，卻在達成協議的數週後就爆發違約事件，今年1月更被當局警告可能構成聯合壟斷行為。

2、利潤＆補貼銳減

由於殘酷的削價競爭，大多數中國太陽能公司2024年以來就處於虧損狀態，破產企業數量更持續上升。

報導指出，太陽能板大同小異，一家生產商做出的改良，很快就會被對手抄襲，因此企業通常試圖盡快加大產量搶攻市占率，但這也意味著生產速度可能遠遠超過需求，導致利潤驟降。

▼中國銀川市太陽能板。（圖／路透社）

此外，中國政府過去透過廉價土地、免息貸款等管道大方扶植太陽能產業，如今卻大砍補助與優惠政策。

去年6月起，政府要求新的太陽能計畫必須以市場價格出售電力，不再提供保障性電價。今年4月起，出口退稅政策終止。最近幾個月，部分地方政府甚至開始向業者追討數百萬人民幣（約數千萬新台幣）的昔日補貼款項，寧可讓企業倒閉也不願再補助失敗的企業。

3、地緣政治＆保護主義

中國太陽能板的便宜價格成為雙面刃，雖過去靠著低價取得成功，卻也激發西方與印度等鄰國的保護主義反彈。例如美國2022年起便對中國太陽能板實施嚴格進口限制並加徵高額關稅。

各國也擔心中國製造的電力基礎設施構成國安風險，歐盟就以安全考量為由，5月宣布將在資助計畫中逐步淘汰中國製變流器供應商。

中國太陽能產業能否重返榮耀？若各國解除對中國商品的貿易壁壘肯定有所幫助，另一條生路可能在於先進太陽能電池「鈣鈦礦」的技術商業化，它可望將轉換效率從目前的22%至24%，大幅提升至30%以上，而且理論上生產成本更低。問題在於，還有多少家中國業者能夠撐到這一天？