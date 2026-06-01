　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

中國太陽能寒冬！40企業倒閉下市「官方追討補助款」　3大困境曝光

▲▼中國浙江太陽能發電廠。（圖／路透社）

▲中國浙江太陽能發電廠。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

《經濟學人》報導，中國生產全球逾8成太陽能板，並以驚人產能源源不絕地大量製造，使得去年全球再生能源總發電量正式超越煤炭。不過，這項領先全球的產業如今陷入動盪，雖然伊朗戰爭爆發後出口有所增加，卻仍難以應對目前面臨的3大難題。

報導指出，2024年來已逾40家中國太陽能企業倒閉、遭併購或從股市下市。《路透社》統計，中國前5大太陽能企業的員工已有1/3遭到資遣。標普全球（S&P Global）更指出，隆基綠能、通威集團、晶科能源、天合光能等多家龍頭股價，跌至歷史高峰的一半以下。

1、電網超載＆供過於求

《經濟學人》指出，中國電網長期都是全球最大的太陽能板買家，如今卻已無力負荷如此大量的太陽能面板，導致國內需求在數十年來首度下滑。

不過，過去幾年企業瘋狂擴廠投資，如今年產能已逾1000吉瓦（GW），遠超2025年全球實際安裝量的600GW，甚至可能遠超全球市場未來能夠吸收的電量。彭博新能源財經（BloombergNEF）分析師蔡斯（Jenny Chase）直言，「我們現在已很難找到尚未大規模建置太陽能的大型國家。」

此外，太陽能板無法根據需求開關，只有晴天才能運作，導致夜間電力短缺、日間電力過剩。今年1至2月中國太陽能發電量9%都被浪費，比去年同期的6%更高。

▼中國國家電網難以負荷，國內需求降低。（示意圖／視覺中國）

▲青海太陽能光伏發電。（圖／視覺中國）

上述種種因素都難以說服人們安裝更多太陽能板。根據業界預估，今年新安裝量可能比去年驟降24%至43%。彭博新能源財經也預測，這足以導致2026年全球太陽能板需求出現20年來首次萎縮。

要解決這個問題，中國電網必須能夠儲存過剩太陽能電力，或將其遠距離運輸至需要地點，但這需要大規模投資電池與輸電線路，還要建立靈活的市場協調機制。儘管這一切都在進行中，但仍需要時間才能解決現況。即便明年太陽能板安裝量再次上升，產業成長速度仍比以往更緩慢。

此外，業者自救成效有限，去年部分企業嘗試協調減產配額、設定最低售價，卻在達成協議的數週後就爆發違約事件，今年1月更被當局警告可能構成聯合壟斷行為。

2、利潤＆補貼銳減

由於殘酷的削價競爭，大多數中國太陽能公司2024年以來就處於虧損狀態，破產企業數量更持續上升。

報導指出，太陽能板大同小異，一家生產商做出的改良，很快就會被對手抄襲，因此企業通常試圖盡快加大產量搶攻市占率，但這也意味著生產速度可能遠遠超過需求，導致利潤驟降。

▼中國銀川市太陽能板。（圖／路透社）

中國銀川市太陽能板。（圖／路透社）

此外，中國政府過去透過廉價土地、免息貸款等管道大方扶植太陽能產業，如今卻大砍補助與優惠政策。

去年6月起，政府要求新的太陽能計畫必須以市場價格出售電力，不再提供保障性電價。今年4月起，出口退稅政策終止。最近幾個月，部分地方政府甚至開始向業者追討數百萬人民幣（約數千萬新台幣）的昔日補貼款項，寧可讓企業倒閉也不願再補助失敗的企業。

3、地緣政治＆保護主義

中國太陽能板的便宜價格成為雙面刃，雖過去靠著低價取得成功，卻也激發西方與印度等鄰國的保護主義反彈。例如美國2022年起便對中國太陽能板實施嚴格進口限制並加徵高額關稅。

各國也擔心中國製造的電力基礎設施構成國安風險，歐盟就以安全考量為由，5月宣布將在資助計畫中逐步淘汰中國製變流器供應商。

中國太陽能產業能否重返榮耀？若各國解除對中國商品的貿易壁壘肯定有所幫助，另一條生路可能在於先進太陽能電池「鈣鈦礦」的技術商業化，它可望將轉換效率從目前的22%至24%，大幅提升至30%以上，而且理論上生產成本更低。問題在於，還有多少家中國業者能夠撐到這一天？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
320 1 1680 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳大讚N1X晶片「世上最驚豔」　首波合作品牌曝
黃仁勳背板股發威！9檔亮燈漲停
黃仁勳發布「全新超級晶片」　聯手台積電、聯發科打造
薔薔切割親妹：欠錢別找我！薔妹8罪狀一次看
黃仁勳宣布Vera Rubin全面量產！　大讚台灣150家供

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳本週赴韓！傳揪財閥大咖「大啖五花肉」　造訪NAVER第二總部

美軍證實打擊伊朗後　川普發文：伊朗真的想達成協議

機上藍牙驚見「炸彈」！美聯航緊急折返　竟是16歲少年闖大禍

釜山樂天百貨「天花板崩塌」！美食街漏水成瀑布　150人緊急疏散

85歲日司機撞死2路人後逃逸　學校認：招不到人又回聘

詭異畫面！7名大漢「一個個鑽出下水道」　地下秘密潛伏3小時

美推動以黎降溫　黎巴嫩國會議長：以色列須先停火

南韓韓華航太工廠爆炸「增至5死2傷」！　李在明下令徹查

快訊／伊朗反擊美軍攻勢！打擊空軍基地　稱摧毀目標

伊波拉疫情恐「衝出非洲」！　巴西、義大利出現疑似病例

非洲貧童逆襲台大博士！　淚謝珍古德助他翻轉人生

「雨季將開始」全台一片紫紅！下周變天西南季風接力送水熱區曝

國父紀念館旁當街砍人！男手臂濺血　警火速逮捕嫌犯

平野惠一曝許基宏代打原因　看張士綸未來性想讓年輕人放手發揮

基隆男弒母後墜樓亡！檢相驗「狂砍近10刀」　頸部為致命傷

蔣萬安不忍心李四川被抹黑　蘇巧慧：從未攻擊、我連曾祖父都被攻擊

辜仲諒喊話「開心打球」有幫助　張仁瑋奪MVP笑談與老闆對視

汐止警抓性交易約「泰籍長腿正妹」　護照一查竟是40歲大叔

中颱薔蜜最新預測路徑！未來一周又有鋒面+低壓系統發展

蔣萬安不滿分擔租屋補貼　沈伯洋：台北做過許多撒幣政策絕對有財源

黃仁勳本週赴韓！傳揪財閥大咖「大啖五花肉」　造訪NAVER第二總部

美軍證實打擊伊朗後　川普發文：伊朗真的想達成協議

機上藍牙驚見「炸彈」！美聯航緊急折返　竟是16歲少年闖大禍

釜山樂天百貨「天花板崩塌」！美食街漏水成瀑布　150人緊急疏散

85歲日司機撞死2路人後逃逸　學校認：招不到人又回聘

詭異畫面！7名大漢「一個個鑽出下水道」　地下秘密潛伏3小時

美推動以黎降溫　黎巴嫩國會議長：以色列須先停火

南韓韓華航太工廠爆炸「增至5死2傷」！　李在明下令徹查

快訊／伊朗反擊美軍攻勢！打擊空軍基地　稱摧毀目標

伊波拉疫情恐「衝出非洲」！　巴西、義大利出現疑似病例

有多項毒品前科！基隆女遭通緝又毒駕　檢聲請預防羈押獲准

阿諾隆乳8個月「真實罩杯全說了」！羞露傷口…認：還做縮乳頭手術

黃仁勳本週赴韓！傳揪財閥大咖「大啖五花肉」　造訪NAVER第二總部

薔妹夫妻開撕！薔薔生母「曾勸大陸媳婦離婚」：是賣身契！影片曝

台南北外環下匝道6車連環撞！大貨車駕駛沒注意釀禍　2人送醫

李灝宇大聯盟待滿43天！　22歲解鎖MLB退休金資格與夢幻福利

被攻擊花幾十萬課金！沈伯洋還原始末：2年前舊事　貸款是用在選舉

黃仁勳發表與聯發科合作N1X晶片　大讚「世上最令人驚豔的晶片」

6月12星座運勢出爐　下半年開運金句看這裡

黃仁勳稱台灣需更多能源　蔣萬安：核能可以滿足民生、產業需求

Ella 70歲父出車禍「左腦出血」　「無法正常對話」求集氣：不要放棄

國際熱門新聞

想娶孩子媽竟先殺兒！男狂摔童8次致死

癌症治療重大進展！「新標靶藥物」讓腫瘤消失　專家：前所未見

韓媒：台灣半導體經濟表面耀眼　社會卻藏「乞丐超人」

韓華航太工廠爆炸大火！　增至5死2傷

工程師靠斯巴達生活存錢　目標30歲退休

快訊／美軍再轟伊朗！

網紅雞塊塞褲襠搭雲霄飛車　代價太慘

猛砍老母數十刀！精障兒伴屍冷血看電影

蘑菇雲衝上天！緬甸大爆炸逾45人慘死　驚悚畫面曝光

伊朗反擊美軍攻勢　打擊空軍基地

男失控闖駕駛艙　美聯航客機發「劫機警報」

薔蜜「毀滅性狂風」襲沖繩！400航班取消

毛蟲蟲麵包爆紅　日夫妻崩潰：後悔看懂中文

10年來首次　美防長長30分鐘演說未提台灣

更多熱門

相關新聞

中國境外中企狂買輝達、AMD高階AI晶片　美防堵漏洞

中國境外中企狂買輝達、AMD高階AI晶片　美防堵漏洞

美國商務部31日發布新指引，封堵一項存在近一年的出口管制漏洞，防止中國企業透過海外子公司取得全球最先進的人工智慧（AI）晶片，包括輝達（Nvidia）最新的Rubin與Blackwell系列產品，以及超微（AMD）的MI350X等高階處理器。

中共「同根同源」遭李顯龍打臉　綠：藍營附和「祖國統一」匪夷所思

中共「同根同源」遭李顯龍打臉　綠：藍營附和「祖國統一」匪夷所思

當美國開始談生意　2026年中美峰會如何改寫全球權力遊戲

當美國開始談生意　2026年中美峰會如何改寫全球權力遊戲

林佳龍：台灣跟友盟可討論　怎麼處理整天哇哇叫、霸凌別人的習近平

林佳龍：台灣跟友盟可討論　怎麼處理整天哇哇叫、霸凌別人的習近平

從美學者投書談川普！看鄭麗文訪美真正考驗　國民黨路線美國怎麼看？

從美學者投書談川普！看鄭麗文訪美真正考驗　國民黨路線美國怎麼看？

關鍵字：

太陽能中國地緣政治能源再生能源潔淨能源

讀者迴響

熱門新聞

孫淑媚世新畢業「本名意外曝光」！

SpaceX將上市！群創漲停續創16年新高　面板雙虎同列熱門股

快訊／孫淑媚「把碩士帽當貝雷帽戴」道歉

想娶孩子媽竟先殺兒！男狂摔童8次致死

下更大！　滯留鋒「梅雨旺盛期」要來了

陸籍妻控「遭薔妹設計結婚懷孕」　心寒列8罪狀

台股「仁來瘋」！3檔老AI股滿血狂飆　鴻海重返300、緯創廣達亮燈

72歲陳盈潔生命垂危！　「前夫最後探望」後事內幕曝光

玖壹壹洋蔥甜曬「一家三口」婚紗照！　正妹老婆真面目曝光

拒幫巨嬰妹擦屁股！薔薔切割金錢糾紛

凍豆腐竟是「食物版瘦瘦針」！專家曝新研究

黃仁勳背板新亮點！5家台味小吃驚喜上榜　台積電、台股都飆高

國民年金月領5000最快7月上路　176萬人受惠

癌症治療重大進展！「新標靶藥物」讓腫瘤消失　專家：前所未見

工地互毆沒人在看！全場狂盯「白衣阿北」　10萬人笑翻

更多

最夯影音

更多
非洲貧童逆襲台大博士！　淚謝珍古德助他翻轉人生

非洲貧童逆襲台大博士！　淚謝珍古德助他翻轉人生
「雨季將開始」全台一片紫紅！下周變天西南季風接力送水熱區曝

「雨季將開始」全台一片紫紅！下周變天西南季風接力送水熱區曝

國父紀念館旁當街砍人！男手臂濺血　警火速逮捕嫌犯

國父紀念館旁當街砍人！男手臂濺血　警火速逮捕嫌犯

平野惠一曝許基宏代打原因　看張士綸未來性想讓年輕人放手發揮

平野惠一曝許基宏代打原因　看張士綸未來性想讓年輕人放手發揮

基隆男弒母後墜樓亡！檢相驗「狂砍近10刀」　頸部為致命傷

基隆男弒母後墜樓亡！檢相驗「狂砍近10刀」　頸部為致命傷

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面