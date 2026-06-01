10年來首次！美防長30分鐘演說「未提台灣」　彭博：習近平贏了

▲ 赫格塞斯周末在新加坡香格里拉對話論壇發表演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯上周末出席於新加坡舉行的香格里拉對話論壇，約30分鐘演說中全程未提及台灣，成為逾十年來首位在此場合對台灣隻字不提的五角大廈首長。此舉被視為對北京的重大讓步，更被解讀為中國國家主席習近平在台海議題上取得的外交勝利。

赫格塞斯5月30日在演說中宣告，「作秀式憤怒的時代已經結束」，闡述美國將對印太地區採取「強而有力、低調且清晰」的政策，並形容當前美中關係處於「多年來最好」的狀態。

彭博：措辭明顯緩和 學者憂反映美國弱勢

《彭博》以「赫格塞斯試圖說服盟友在台灣問題上抱持沉默」為題指出，這番措辭較他去年的演說明顯緩和，而習近平幾周前才在北京警告美國總統川普，台灣問題若處理失當可能引發中美衝突。

澳洲國立大學國家安全學院院長梅德考夫（Rory Medcalf）指出，這場演說在中國議題上顯然出現轉變，可能是香格里拉對話23年歷史上美國政府最不具對抗性的發言，「最大的不確定性在於，這一切究竟反映美國談判地位的強勢或弱勢。」

赫格塞斯援引老羅斯福名言 稱對台政策未變

30日晚間離開新加坡前，赫格塞斯向媒體表示，美國對台政策並無改變，「你們可能察覺到唯一的變化是我們談論的方式」，並援引前總統老羅斯福稱美國應「輕聲說話，但手持大棒」的名言。

但《彭博》指出，考驗美國對台政策是否維持不變的重要指標是價值140億美元對台軍售案。川普在北京川習會後曾將稱其為「談判籌碼」，打破數十年的外交慣例，但赫格塞斯周末在公開場合被問及此事時以「由總統決定」為由迴避表態。

忽略台灣通過250億國防預算 學者批沉默即表態

台灣國防部長顧立雄當天則表示，赫格塞斯的演說整體上強調以實力維護印太和平與穩定，並重申台灣將持續加強自衛能力，同時維繫與美方交流。

值得注意的是，赫格塞斯對台灣本月剛通過的250億美元特別國防預算避而不談。曾協助起草美國前防長奧斯汀（Lloyd Austin）2023年及2024年香格里拉演說的智庫學者艾斯特普（Chris Estep）批評，赫格塞斯此舉錯失良機，「對台北近期行動給予肯定本可傳遞出華府長期致力於遏止台海衝突的清晰訊號，而沉默本身也是一種表態。」

日菲對中立場強硬 與美態度成對比

相較之下，同屬第一島鏈的日本及菲律賓對中國立場強硬，與赫格塞斯避免激怒北京的態度形成對比。日本防衛大臣小泉進次郎31日在論壇上直言，中國持有龐大核武庫卻指責日本「新軍國主義」，令人匪夷所思；菲國國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）受訪則暗示，若中國武力犯台，菲律賓願意收容台灣民眾。