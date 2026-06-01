美推動以黎降溫　黎巴嫩國會議長：以色列須先停火

▲以色列發動攻擊之後，黎巴嫩南部地區冒煙。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名官員向半島電視台透露，美國已針對緩和黎巴嫩局勢提出具體方案，國務卿盧比歐（Marco Rubio）在過去48小時內，已分別與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）及以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對話。

真主黨停火 換以色列不升級衝突

根據美方提出的「路線圖」，真主黨須全面停止對以色列的攻擊，換取以色列承諾不再對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）進一步升高軍事行動。美國官員強調，此提案旨在創造有利條件，推動衝突逐步降溫，最終達成全面且完整的停火。

黎巴嫩國會議長：以色列須先停火

只不過官員也稱，黎巴嫩總統奧恩試著推動美國的提案，並與親真主黨的黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）達成協議，但柏瑞的回應令人失望。柏瑞稱，他將保證真主黨遵守停火協議，但前提是以色列必須先停止攻擊。

美國點名真主黨 指其奉伊朗之命行事

這名官員把這一輪衝突的責任歸咎於真主黨，指控其奉伊朗指示行動，不顧黎巴嫩國家利益。官員也點名伊朗刻意拖延黎巴嫩衝突，目的是把自己塑造成調停者角色。

這名官員稱，「保護平民、降低情勢升級的最快辦法，就是真主黨立刻停火」，並稱美國不期望以色列會容忍國人持續遭受攻擊。