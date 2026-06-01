伊朗「四大紅線」踩中川普所有雷點　和談卡關

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗針對終結中東戰事的談判持續陷入拉鋸。伊朗公開劃定談判「四大紅線」，包括保有濃縮鈾、持續進行鈾濃縮、掌控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）以及解除制裁，立場與美國總統川普提出的核心要求正面衝突，顯示雙方距離最終協議仍有相當距離。

伊朗的紅線就是川普政府的紅線

《紐約郵報》報導，伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲（Ebrahim Azizi）在社群平台X發文表示，伊朗不會因川普的言論而退讓。他強調，德黑蘭的談判紅線包括擁有濃縮鈾、保有鈾濃縮權利、維持對荷莫茲海峽的控制，以及要求解除經濟制裁。

▲川普與伊朗協議談不攏。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



阿齊茲還嘲諷川普政府，一方面發出軍事威脅，另一方面又呼籲和談，顯示華府正試圖擺脫當前的戰略困境。然而，伊朗提出的條件就是川普政府的核心底線。川普多次強調，伊朗不得保留高濃縮鈾，也不得繼續推進核武計畫，同時必須重新開放荷莫茲海峽供國際航運自由通行。他日前更表示，只有在伊朗全面履行上述要求後，美國才會討論解除制裁問題。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前出席新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）時也重申，美國不會允許伊朗取得核武器。他警告，如果外交途徑失敗，美軍已準備好恢復軍事行動。

談判再延長至少一周

消息人士透露，川普近日與顧問團隊召開會議後，已要求修改原本接近完成的協議內容，特別是在伊朗核承諾以及荷莫茲海峽重新開放等議題上採取更強硬措辭，使談判再度延長至少一周。

CNN報導，川普要求的修改主要集中在文字保證層面，希望伊朗在核問題及海峽通行問題上做出更明確承諾。一名熟悉談判的外國官員表示，相關變動並未涉及重大實質內容，但反映出美方對執行機制的疑慮。

▲美伊最新說法。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



川普也持續避免讓協議被拿來與前總統歐巴馬（Barack Obama）任內的核協議相提並論。他長期批評當年的協議讓伊朗獲得大量資金，卻未有效阻止其核發展。

川普日前在Truth Social發文表示，美國希望接收並銷毀伊朗高濃縮鈾庫存。不過，伊朗方面強調，目前談判重點仍在停火與荷莫茲海峽問題，尚未進入核計畫細節協商階段。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則透過塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）表示，在伊朗權益獲得保障前，任何協議都不可能獲得批准，「外交戰場上的戰士不會相信敵人的言語與承諾，對我們而言，重要的是能夠取得具體成果，作為履行承諾的交換條件。」