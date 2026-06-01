烏軍大規模無人機夜襲！俄煉油廠陷火海畫面曝　衝擊軍事補給鏈

▲ 薩拉托夫煉油廠遭烏克蘭無人機空襲後冒出濃煙。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭無人機部隊於5月31日夜間發動大規模空襲，打擊俄羅斯多處重要能源設施，其中包括薩拉托夫（Saratov）煉油廠、基洛夫州原油輸送站及羅斯托夫州燃料油庫，重創俄方軍事後勤補給鏈。

《基輔獨立報》報導，烏克蘭軍方總參謀部證實，薩拉托夫煉油廠遇襲後爆發大規模火勢，該廠隸屬俄羅斯石油公司（Rosneft），每年處理的原油量約700萬噸，主要生產汽油、柴油等燃料，部分供應俄軍後勤使用。

薩拉托夫是俄方在該地區的關鍵工業節點，距烏克蘭前線約600公里。而這座煉油廠此前已多次遭到攻擊，最近一次是在今年3月，當時的大規模無人機攻勢曾導致工廠短暫停產。

多部隊協同出擊 遠達1200公里輸油樞紐遇襲

31日的行動由烏克蘭無人機部隊第一獨立中心聯合特種作戰部隊、軍事情報單位等多支部隊協同執行。烏克蘭特種作戰部隊指出，位於基洛夫州的拉扎列沃（Lazarevo）輸送調度站是本次打擊的重要目標之一。

該站點距烏克蘭邊境達1200公里，連接「友誼輸油管線」（Druzhba）系統，一旦遭到破壞，將影響俄方在歐俄地區2大輸油管線間的原油調度能力。另外，位於馬特維夫庫爾幹鎮（Matveyev Kurgan）的Agroproduct燃油儲存基地也遭無人機攻擊，目標涵蓋大型儲油槽、公路與鐵路裝卸站及泵送設施。

俄攔截216架無人機 官員稱無人員傷亡

俄羅斯國防部則表示，防空系統在克里米亞、亞速海海域等10個地區上空共攔截216架烏方無人機。薩拉托夫州長布薩爾金（Roman Busargin）說明，攻擊造成民用基礎設施受損，所幸無人員傷亡。

2天前的5月29日，烏克蘭無人機才剛打擊伏爾加格勒（Volgograd）煉油廠。據波蘭媒體Vot Tak統計，自俄烏全面戰爭爆發以來，烏方對俄羅斯煉油設施的攻擊累計已達159次。