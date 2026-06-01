釜山樂天百貨「天花板崩塌」！美食街漏水成瀑布　150人緊急疏散

▲ 天花板崩塌後大量積水傾洩。（圖／翻攝自釜山消防災難本部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓釜山知名的樂天百貨公司Centum City店5月31日下午發生天花板崩塌意外，地下1樓美食街面積約25平方公尺的天花板突然坍塌，伴隨大量積水傾洩而下，現場一片混亂。所幸事故未造成任何人員傷亡，但館內約150名顧客及員工緊急疏散。

綜合《韓聯社》、 《紐西斯通訊社》等韓媒，據目擊者描述，發生崩塌的區域在海鮮販售區正上方，事發時伴隨一聲巨響，天花板破口湧出的冷卻水如瀑布般傾洩，賣場地板迅速積水，還有商品在地上漂。網路曝光的影片中可見一名孩童驚呼，「爸爸，水來了！」，員工則迅速放下手邊工作，奔向出口疏散顧客。

樂天百貨方面初步研判，事故起因為空調系統冷卻水管接頭脫落，導致管線大量漏水，使得天花板結構不堪重壓而崩塌。事發後約40分鐘後百貨宣布提前閉館，但因閉館公告不夠即時透明，部分民眾與外國遊客撲空，現場也有消費者表達不滿。

海雲台區地方當局1日召開緊急應變會議，要求百貨公司暫停營業至完成安全檢查為止，並要求業者提交地下1樓受損設施的修繕計畫，以及其餘樓層安全無虞的專業鑑定意見書。當地官員表示，待修繕工程啟動後將評估是否允許部分樓層恢復營業。

樂天百貨也宣布，將對全國各地分店展開安全檢查，全面檢視主要設備與建築設施管理狀況，重整安全管理機制以防範類似事故再度發生，並為造成顧客不便聲明致歉。