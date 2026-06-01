震撼全球！伊朗男拍下示威者「肉身擋軍警」畫面　被當間諜判10年

▲ 帕亞胡因拍下這段震撼全球的影片被判刑。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗去年底因經濟危機爆發示威潮，多名抗議者面臨嚴峻法律後果。一名男子去年12月拍下一段示威者坐在路中央以肉身阻擋軍警鎮壓的畫面傳遍全球，近日被判處10年徒刑。

#مسعود_پیاهو، شهروندی که این و‌یدیو را از اعتراض مسالمت‌آمیز یک معترض دی ماه جلوی پاساژ علاالدین و رو در روی یگان ویژه، استوری کرده بود، به ۱۰ سال حبس محکوم شده pic.twitter.com/g9gv1a2zLD — Maryam Moqaddam مریم مقدم (@MaryamMoqaddam) May 31, 2026

根據伊朗國際電視台，男子帕亞胡（Masoud Payahoo）拍下一名示威者獨坐街頭，不顧性命擋在騎機車的軍警部隊前方的畫面，在網路上廣為流傳，令全球網友動容，帕亞胡卻因這段影片遭伊朗當局以「涉嫌與以色列合作」為由判處10年有期徒刑，最高法院第9庭宣布維持原判並移送執行，他必須盡速入監服刑。

帕亞胡辯護律師阿加哈尼（Hassan Aghakhani）強調，當事人當時出於一時衝動才舉起手機錄影，從未打算公開發布影片，僅透過Instagram限時動態分享給少數友人，並非刻意散播，但這番說詞未獲法院採納。

另一方面，1月在示威潮中被捕的2名抗議者馬萊基（Ashkan Maleki）與穆罕默迪尼亞（Mehrdad Mohammadinia）據悉正面臨迫在眉睫的死刑危機，人權人士憂心他們可能在幾天內被處決。