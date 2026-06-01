詭異畫面！7名大漢「一個個鑽出下水道」　地下秘密潛伏3小時

#BREAKING: Video footage obtained by Williamsburg 365 shows seven individuals emerging from a manhole at Bedford Avenue and Lynch Street early Friday morning. The unusual activity is part of a series of incidents reported over two consecutive days in Williamsburg. pic.twitter.com/s6sbCbtxyT — Williamsburg 365 News (@Williamsburg365) May 31, 2026



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市布魯克林（Brooklyn）發生詭異事件，一群身材高大壯碩的男子，趁夜色悄悄鑽入下水道，近3小時後才陸續爬出，進出過程雖被監視器錄下，卻沒人知道他們究竟在地下做什麼。

7男鑽進下水道 3小時後又爬出

《Williamsburg 360》取得影片顯示，5月29日凌晨1時許，這起事件發生在威廉斯堡（Williamsburg）貝德福德大道（Bedford Avenue）與林奇街（Lynch Street）交叉路口。

只見馬路上的下水道蓋子突被掀開，一名戴頭燈的男子率先鑽出，隨後協助其他同伴攀上地面。這群男子陸陸續續爬出，幾乎全都頭戴頭燈，持手電筒或鐵鏟。其中一人爬出來時，還差點遭車輛輾過，畫面既詭異又驚險。

最終，第7名男子爬出並將下水道蓋子重新蓋上，用力踩踏確認牢固，這才大步離去。

竟然還有第2件？紐約警察調查中

紐約市警察局（NYPD）指出，這群人約在凌晨1時掀蓋入內，近3小時後才離去。奇怪的是，同日凌晨2時，距離事發地點約8公里的格雷夫森德（Gravesend）麥當勞大道（McDonald Ave.）與柯林廣場（Colin Place）路口，也出現類似狀況。

《紐約郵報》取得監視器畫面顯示，一輛車載著7名男子抵達現場，眾人攜帶手電筒與不明器具下車，撬開下水道蓋子並依序鑽入。司機起初把車停在入口處，充當路障遮擋來車，等到所有人進入，他下車將蓋子用力蓋上，隨後駕車揚長而去。

紐約市警察局表示，目前無法確認2起事件是否相互關聯，也不清楚這些人的身分，或者潛入下水道的動機。但他們已分別對2處下水道進行安全檢查，調查工作仍在進行中。