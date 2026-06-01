薔蜜颱風夾「毀滅性狂風」襲沖繩！　400航班取消、公車全停駛

▲薔蜜颱風直擊沖繩。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

颱風薔蜜的暴風範圍1日上午6時已挺進沖繩宮古島以南海域，並以時速15公里的速度一路向北直撲沖繩本島。氣象廳已對沖繩本島及宮古島地區發布最高規格的「暴風警報」。受此影響，沖繩今日交通面臨癱瘓，大砍近400個航班，島上公車全線停駛、學校全面緊急停課，就連當地龍頭百貨超市與知名景點沖繩美麗海水族館也紛紛宣告暫停營業。

根據日本時間1日上午10時的最新觀測，薔蜜颱風目前位於那霸市南邊海域約200公里（北緯24.4度，東經127.3度），以每小時15公里速度，向北行進。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺。目前颱風結構極其龐大，中心東側半徑185公里、西側150公里內均已落入風速每秒25公尺以上的「暴風域」。

沖繩氣象台預測，颱風中心將於1日下午6時最接近那霸市，1日白天最靠近宮古島地區，隨後在1日晚間與深夜，分別襲擊沖繩本島中南部、久米島以及沖繩本島北部。

沖繩氣象台也警告，沖繩本島今1日至2日將颳起「足以吹倒電線桿、導致建築物大範圍屋頂外牆飛散」的毀滅性猛烈狂風，瞬間最大陣風最高將飆上每秒50公尺；同時，外圍環流將狂灌警報級大雨，24小時累積降雨量將輕鬆突破300毫米。

受到暴風圈觸陸影響，那霸機場、石垣機場與宮古機場1日全面陷入空白狀態。國內各大航空公司共宣布取消約400個班次，災情慘烈，其中全日空104個航班、日本航空71個航班。

不僅如此，那霸機場2日的航班也陸續宣布取消，未來根據颱風移動路徑，仍可能有更多航班遭到取消。

除了航空全面停擺，沖繩島內的陸上交通也遭到衝擊。沖繩縣巴士協會於1日凌晨12點緊急宣布，沖繩本島的4大主要路線公車（那霸巴士、琉球巴士、沖繩巴士、東陽巴士），自1日首班車起，全線全日停駛，至於2日是否能夠復駛，將視道路安全巡檢結果再行決議。

沖繩縣教育廳1日上午正式宣布，沖繩本島地方、宮古島地方（多良間村除外）的所有公立幼稚園、國小、國中、縣立高中以及特別支援學校，全面停課。

當地零售巨頭「永旺琉球（AEON）」宣布，1日包含AEON STYLE豐崎、AEON藥局安謝店、AEON藥局座喜味店等3大店鋪全面臨時休業；其餘各分店的衣物、生活用品與化妝品專櫃也拉下鐵門停業。不過，為了維持基本民生，各店的食品超市區（不含豐崎店）、MaxValu、The Big以及AEON藥妝店仍會營業。而沖繩美麗海水族館也宣布1日暫停營業。