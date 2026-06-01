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「俄國洗腦營」綁架2萬烏克蘭兒童！　澤倫斯基控：逼他們殺同胞

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基指控俄羅斯綁架上萬名烏克蘭兒童，並將他們關在再教育營內洗腦。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日接受美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）新聞節目《面對國家》（Face the Nation）獨家專訪時，首度公開指控俄羅斯綁架成千上萬名烏克蘭兒童，更在秘密營地中對他們進行軍事訓練與仇恨洗腦，企圖在這些孩子長大後，將他們推上戰場「自相殘殺」，親手槍殺自己的烏克蘭同胞，而基輔當局早已掌握鐵證。

越過人道紅線！澤倫斯基痛心疾首：俄軍教孩子仇恨自己的祖國

澤倫斯基親自揭露這項指控後，立刻震驚國際社會。過去外界與海牙國際刑事法院（ICC）僅掌握到俄羅斯有國家資助的「再教育營」，強行將烏克蘭兒童送往俄國境內進行「俄羅斯化」洗腦。但澤倫斯基此次的最新說法，顯然證實普丁政權的暴行已經變本加厲。

澤倫斯基在專訪中神色凝重地證實，「是的，我們已經掌握了相關證據。俄羅斯正在教導這些烏克蘭孩子去仇恨自己的母國、仇恨自己的同胞。你能想像嗎？這麼年輕的烏克蘭男孩，未來竟然會被推上戰場，去親手殺害烏克蘭人。」

國際刑事法院早在2023年就因「非法驅逐兒童」罪名對俄羅斯總統普丁發布逮捕令，但克里姆林宮始終對外包裝成是在照顧戰爭孤兒的「人道主義救援」。

澤倫斯基對此強烈反駁，直指俄方甚至無恥到把這群孩子當成籌碼，要求烏方「用被俘虜的俄軍士兵來交換烏克蘭兒童」，嚴重違反了國際人道法將兒童視為非戰鬥人員的保護原則。

澤倫斯基痛呼，「我們必須救回我們的戰士，但我們絕對不可能拿戰俘去『交換』孩子！這完全觸犯了法律，我們絕不能把平民和孩子當成交換工具。」

耶魯大學重磅報告揭黑幕！美方放寬「俄羅斯石油限令」竟成幫兇

根據耶魯大學公共衛生學院「人道研究實驗室」（HRL）先前發布的權威報告指出，高度懷疑俄羅斯兩大國營能源巨頭Gazprom與Rosneft秘密資助了超過2000名烏克蘭兒童的再教育計畫。

報告更點出關鍵，美國政府先前為了抑制因為與伊朗爆發戰爭而狂飆的國際油價，於3月首度同意對俄羅斯海上石油出口實施臨時性的「制裁豁免」，隨後在財政部長貝森特（Scott Bessent）主持下兩度延長。

這項政策雖然滿足了亞洲盟國對原油的飢渴，卻也讓這兩家俄國國營企業藉此大賺「原油財」。耶魯大學報告痛斥，「這兩家與強擄兒童案密不可分的俄羅斯企業，目前正在從美國消費者的日常支出中賺取暴利。」

當主持人瑪格麗特·布倫南（Margaret Brennan）單刀直入地詢問澤倫斯基，美國暫時解除石油制裁的舉動，是否在無意間為俄羅斯的「擄童計畫」提供了不當資金。澤倫斯基毫不避諱地直言，「放寬制裁，毫無疑問就是在幫助俄羅斯的士兵。」

至少2萬名兒童人間蒸發！黑數恐更高

澤倫斯基透露，烏克蘭官方目前已經有紀錄、有名有姓遭到俄軍強行綁架的烏克蘭兒童，人數至少高達2萬人，而實際暗中被擄走、無法追蹤到的黑數恐怕還要高出數倍，極其需要國際社會協助追查。

 
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