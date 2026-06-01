伊朗將修改美伊協議草案！　沒說同意川普版本「諒解備忘錄」

▲伊朗將就美伊協議草案提出修正。（左圖／VCG；右圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國與伊朗之間的核協議談判持續膠著，雙方對於諒解備忘錄（MOU）的草案內容都不甚滿意。伊朗革命衛隊相關媒體《塔斯尼姆通訊社》引述消息人士說法指出，伊朗方面將針對雙方協商中的備忘錄草案，提出修改。

美國與伊朗目前正積極推動將現有停火協議轉化為更具約束力的長期和解方案。據悉，雙方已在討論簽署一份「合作備忘錄」（Memorandum of Understanding，簡稱 MOU），這份框架協議將給予雙方「60天時間完成最終談判要點」。美方希望確保伊朗「永遠無法擁有核武器」，同時要求伊朗承諾放棄高濃縮鈾存量，因此雙方陷入分歧。

根據《塔斯尼姆通訊社》報導，消息人士表示，雙方目前仍處於文本交換階段，伊朗當然會就草案內容加入自身的修改意見，強調「任何事情都尚未拍板定案」。

消息人士進一步說明，美國總統川普一方所提出的修正內容，並不等同於伊朗方面已表示認可或接受，兩者之間不能畫上等號。伊朗的立場是，談判桌上的任何提案都必須經過德黑蘭自身審查與同意，才能視為有效共識。

事實上，AXIOS報導，美國一名高級行政官員與另一名知情人士透露，總統川普5月29日在白宮戰情室（Situation Room）召集核心幕僚會議時，要求對美國特使與伊朗代表達成的協議草案進行多項修改。兩名官員表示，川普雖希望達成協議，並預期在近期內拍板，但他認為現有條款在限制伊朗核原料等關鍵議題上不夠強硬。

值得注意的是，消息人士也透露，伊朗對於談判最終未能達成協議的情況，已有充分的心理準備與因應方案，暗示德黑蘭不會為了盡快達成協議而做出單方面讓步。