美軍悄悄引導「70艘商船」通行荷莫茲　關閉應答器躲追蹤

▲荷莫茲海峽通行狀況牽動全球能源市場。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》報導，美軍中央司令部（CENTCOM）過去3週悄悄引導約70艘商船，安全穿越荷莫茲海峽並往返波斯灣。不過，目前通行這條水道依然存在風險，而且終戰談判再度陷入停滯。

美軍協助70船通行 公開的秘密

報導引述多名美國官員說法指出，這些船隻大多關閉應答器，避免通行海峽時被發現。他們拒絕透露通行船隻類型與航行路線，僅稱至少一條航線不靠近伊朗海岸線。一些船運分析師認為，美軍引導的航行路線，似乎是更靠近阿曼一側的航道。

儘管美軍的協助行動在航運圈已為人所知，但美國官員坦言並未廣泛公開，以避免伊朗對那些接受美軍引導通行海峽的船隻採取行動。

華府智庫「近東研究所」資深研究員雷丹（Noam Raydan）表示，70艘的數字高於她的預期，「我懷疑船名不會被公開，尤其一些公司擔心未來因協調美軍而遭伊朗報復。」

美國or伊朗？ 船東各有考量

戰爭爆發前，每天逾百艘商船通過荷莫茲海峽，如今美軍平均每天協助3艘通行，距離航運大規模恢復還有一段距離。航運分析師也指出，由於接受美軍引導的船隻關閉應答器，即以「暗行」方式低調穿越，外界難以核實通行船隻的確切數量。

這顯示仍有部分船東願意冒險進出波斯灣，也為那些不願向伊朗尋求批准或支付費用的船東提供替代方案。與此同時，伊朗仍對荷莫茲海峽具有重大影響力。許多船隻選擇靠近伊朗海岸線的傳統航線，顯示另一部分船東和政府還是與德黑蘭協調。

根據海事數據公司Kpler統計，3月1日至5月19日的895次海峽通行中，逾半數走的是伊朗航線，約40%船隻採取未知或不明航線。