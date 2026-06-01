AUKUS「2+1」核潛艦方案　改澳洲接手3艘美現役庫存艦

▲美國核潛艦後續將由澳洲接手。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）



記者張靖榕／綜合報導

澳洲、美國與英國5月30日宣布調整「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核動力潛艦採購方案，未來澳洲取得的3艘維吉尼亞級（Virginia-class）核潛艦將全數來自美國海軍現役艦隊，不再包含原規劃中的新造艦艇。澳洲政府表示，此舉有助於降低成本並簡化後續維護與操作流程。

簡化核潛艦採購方案

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）、美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及英國國防大臣希利（John Healey）在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）期間共同發布聲明，確認這項調整。

三國在聲明中表示，簡化澳洲採購維吉尼亞級核潛艦的方案，將有助於供應鏈管理、後勤維護與作戰部署，同時提高整體成本效益。

根據2021年簽署的AUKUS協議，澳洲原本規劃在未來15年內取得至少3艘美國維吉尼亞級核動力潛艦，其中包括2艘現役艦艇及1艘新建艦艇。不過最新方案已改為3艘全數來自美國海軍現役庫存。

針對外界質疑為何澳洲放棄新艦改採二手潛艦，馬勒斯表示，在如此複雜且長期的軍事計畫中，簡化程序與降低成本極為重要，「我們正努力尋找每一個具成本效益的選項」，而統一艦型將大幅減少官兵訓練、操作及後勤維修的複雜度。

馬勒斯進一步表示，3艘潛艦採用相同規格，對於未來負責操作與維護的人員而言具有重大意義，可提升整體戰備效率。

美國造船業深陷瓶頸 趕不上交期

目前美國海軍擁有24艘維吉尼亞級核潛艦，但美國造船業近年持續面臨產能瓶頸，始終難以達成每年建造2艘新艦的目標。因此，美國國內也出現質疑聲音，認為在自身海軍需求尚未完全滿足之前，華府是否應優先向盟邦出售核潛艦。

AUKUS潛艦計畫被視為澳洲未來數十年國防戰略核心，目的在於提升澳洲在印太地區的遠程嚇阻與水下作戰能力，以因應區域安全環境變化。

澳洲政府估計，整體AUKUS潛艦計畫未來30年的總支出可能高達2350億美元（約新台幣7.0兆元），為澳洲史上規模最大的國防投資之一。