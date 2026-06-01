伊朗總統傳請辭！　揭遭革命衛隊架空「已無法治理國家」

▲伊朗總統裴澤斯基安。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗持續就終結中東戰事進行談判之際，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）傳出請辭的消息在社群媒體流傳，總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」引述消息人士透露，裴澤斯基安因不滿革命衛隊架空權利，31日已要求辭職立即卸任。然而，伊朗總統府高層官員1日出面否認，強調相關報導完全不實，並批評這是部分外國媒體持續操作的「媒體遊戲」。

消息人士：伊朗總統請辭

消息人士透露，裴澤斯基安在辭職信中強調，總統與內閣實質上遭排除在國家重大決策程序之外，權力真空之下使伊朗伊斯蘭革命衛隊內部強硬派得以掌控事務。

裴澤斯基安表示，他已無法在這種情況下治理政府，也無法履行法律賦予他的職責，因此請求立即卸任。

總統府嚴正駁斥

伊朗總統府通訊事務副主任塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabaei）透過社群平台X發文表示，有關裴澤斯基安辭職的消息純屬謠言，並非事實。他指出，這類報導是某些外國媒體持續散布的錯誤資訊，目的在於製造混亂與誤導外界對伊朗政局的認知。

塔巴塔巴伊強調，裴澤斯基安不會放棄為伊朗人民服務，也不會在當前局勢下退縮，「伊朗不會偏離團結與凝聚共識的道路。」他還說，那些企圖破壞伊朗國內團結的人，最終仍將失望而歸，「他們將再次把這樣的願望帶進墳墓裡。」

不過，裴澤斯基安本人對此卻尚未公開說明或澄清。