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以色列軍隊攻占黎巴嫩戰略古堡　26年來最深入行動

▲以色列占領博福特城堡高地。（圖／路透）

▲以色列占領博福特城堡高地。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列軍方1日宣布，已攻占黎巴嫩南部具重要戰略價值的博福特城堡（Beaufort Castle）高地。這座建於十字軍東征時期的古堡位於山頂，俯瞰黎巴嫩南部與以色列北部地區。這也是以軍超過25年來最深入黎巴嫩境內的一次軍事行動，引發國際社會關注。

以色列奪博福特城堡

美聯社報導，以色列在連日空襲以及與真主黨（Hezbollah）於周邊村莊爆發激烈交戰後，成功奪取鄰近納巴蒂葉（Nabatiyeh）的博福特城堡。此舉被視為以色列在本輪對真主黨作戰中的重大進展。

本輪衝突始於3月2日，真主黨為回應美國與以色列對伊朗發動空襲，向以色列北部發射火箭彈，導致雙方再度爆發大規模交火。儘管4月17日起名義上實施停火，但以軍軍事行動並未停止，黎巴嫩南部局勢持續緊張。

以色列軍事行動不斷

就在黎巴嫩與以色列預定於6月2日在華府展開新一輪直接談判前夕，雙方軍事衝突再度升高。黎巴嫩國會議長柏瑞（Nabih Berri）表示，真主黨願意「全面、徹底且立即」遵守停火協議，但他質疑，「誰能強迫以色列停止侵略行動？」

法國則對以軍行動表達強烈不滿。法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）呼籲聯合國安全理事會召開緊急會議討論黎巴嫩局勢。他接受法國BFM TV訪問時表示，以色列持續深入黎巴嫩境內的軍事行動「不可接受」。

巴霍指出，「沒有任何理由能夠合理化以色列持續對黎巴嫩採取軍事行動，以及不斷擴大的占領行為。」外交人士透露，聯合國安理會最快可能於當地時間2日下午召開會議，但目前尚未正式公布議程。

以色列再度「插旗」

以色列國防軍阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群平台X發布照片，顯示以軍士兵已進駐博福特城堡周邊。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則表示，以軍已在城堡上升起以色列國旗。

博福特城堡對以色列具有特殊歷史意義。以軍曾於1982年入侵黎巴嫩期間占領該地，直到2000年才撤出黎巴嫩南部安全區。卡茲在紀念當年駐黎陣亡士兵的活動上表示，「在撤出黎巴嫩安全區26年後，以色列國旗再次飄揚在俯瞰加利利（Galilee）城鎮的山巔。」

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