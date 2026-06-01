歐冠連霸暴動鬧出人命！　法國1死逾200傷780人被捕

▲巴黎聖日耳曼奪冠，街頭再掀暴動。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

法國足球豪門巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）在歐洲冠軍聯賽決賽擊敗英超勁旅兵工廠（Arsenal）奪下隊史重要冠軍後，全法各地湧現大批球迷上街慶祝；然而狂歡氣氛迅速演變成暴力衝突，法國內政部表示，全國共有780人遭警方逮捕，一名20多歲男子死亡，另有數百人受傷。

逾200人受傷 1人死亡

巴黎聖日耳曼在匈牙利首都布達佩斯舉行的歐冠決賽奪冠後，數以萬計球迷湧上街頭慶祝。由於去年球隊奪冠後曾爆發騷亂，法國當局此次事前部署約2萬2000名警力戒備。

儘管如此，多地仍發生警民衝突。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，部分群眾向警方大量施放煙火，導致57名警察與憲兵受傷。官方統計顯示，全法共有219人在相關事件中受傷，其中8人傷勢嚴重。巴黎檢察官辦公室指出，一名20多歲男子騎乘越野機車行經巴黎環城大道出口匝道時，失控撞上混凝土護欄身亡。此外，另有一名年輕男子疑似因搶劫糾紛遭刺傷，目前情況危急。

▲巴黎聖日耳曼球迷在香榭麗舍大道慶祝贏得歐洲冠軍聯賽冠軍，警方在一旁警戒。 （圖／路透）



全法71個城市出現暴力事件

努涅斯表示，全國共有約71個市鎮出現暴力事件，並發生約15起搶劫與掠奪案件。今年因奪冠慶祝活動遭逮捕的人數，較去年同期增加32％。

巴黎當晚同時舉行多項大型活動，包括歌手中村阿雅（Aya Nakamura）在法蘭西體育場演出、饒舌歌手Damso在巴黎拉德芳斯體育館開唱，以及法國網球公開賽持續進行，使警方維安壓力進一步升高。

儘管前一晚爆發暴力事件，巴黎聖日耳曼的官方慶祝活動仍依計畫進行。當局預估，31日下午約有10萬名球迷聚集在艾菲爾鐵塔附近的戰神廣場（Champ de Mars）參與冠軍遊行。球隊成員也將前往愛麗舍宮（Élysée Palace），由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接見。

努涅斯強調，警方將對任何擾亂秩序或危害交通安全的行為採取強硬執法措施，包括闖入巴黎環城大道等行為都將依法處罰。巴黎第8區區長則主張，未來應禁止民眾聚集於香榭麗舍大道慶祝，以避免類似事件重演。

▲巴黎消防員正在街頭滅火。（圖／路透）



香榭麗舍大道變成游擊戰戰場

區政府聲明表示，當晚約有2萬人湧入香榭麗舍大道，該區域已不再是單純的慶祝場所，而成為「城市游擊戰的戰場」。

聲明指出，「如今似乎已無法在不演變成暴動的情況下慶祝一場足球賽，因此唯一合理的新原則就是『零集會』。」

不過，努涅斯否決全面禁止集會的建議，認為此舉反而會消耗更多警力資源。目前法國政府已部署近6000名警察與憲兵，負責後續慶祝活動的安全維護。

連夜騷亂也引發法國右翼陣營批評。極右翼政治人物雷朋（Marine Le Pen）在社群平台X發文表示，「只有在法國，一支足球隊奪冠竟會引發暴動」，「也只有在法國，人們會在球隊獲勝的夜晚選擇把自己關在家裡，以避免遭遇暴力事件。」