韓媒：台灣半導體經濟表面耀眼　社會卻藏「乞丐超人」

▲許多人為省錢在超商買打折食品，甚至形成一種「族群」。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者張靖榕／綜合報導

台灣近年在人工智慧（AI）與半導體產業帶動下，經濟成長與股市表現亮眼，人均國內生產毛額（GDP）預估今年將突破4萬美元（約新台幣125萬元），甚至有望超越南韓。不過，南韓媒體認為，繁榮背後仍存在收入分配與居住成本問題，許多年輕人並未真正分享到經濟成長成果。

台灣今年Q1經濟成長率近14％ 卻有逾55％民眾認爲經濟差

《東亞日報》報導，台灣今年第1季經濟成長率達13.69％，創下1987年以來近39年單季新高，主要受惠於以台積電為首的半導體出口大幅成長。相較之下，南韓同期經濟成長率為3.6％。

報導指出，台灣人均GDP今年預估將超過4萬美元，而台灣加權指數也已連續3年維持20％以上漲幅，2025年迄今更累計上漲48％，台股總市值陸續超越加拿大與印度，躍居全球第5大市場；然而，報導認為這場經濟榮景並未平均分配到所有民眾身上。

報導引述《美麗島電子報》5月國政民調指出，40.2％受訪者認為台灣整體經濟狀況良好，但有55.1％認為經濟情況不好。

受惠集中半導體產業

其中，認為經濟現況較差的族群以30至39歲民眾、女性、中彰投及雲嘉南地區居民、高中學歷者，以及中立與泛藍支持者居多；認為經濟狀況較好的受訪者則較集中於台北市、高學歷及泛綠支持者。

此外，報導引用求職網站今年3月調查指出，23％受訪上班族表示沒有任何存款，72％背負貸款；39歲以下受訪者中，更有40％表示面臨收支失衡、入不敷出的情況。

韓媒分析指出，台灣經濟成長主要由半導體產業帶動，但相關產業實際受惠人口有限。

以台積電為首的半導體產業占台灣GDP超過20％，但相關從業人員約30萬人，占全台約1100萬勞動人口不到3％。即便將範圍擴大至整體資訊科技製造業，從業人口也約100萬人左右。相較之下，多數服務業與傳統產業勞工，難以直接享受到AI熱潮帶來的紅利。

依據行政院主計總處統計，台灣去年平均經常性薪資約4.6萬元，低於南韓平均月薪383萬韓元（約新台幣8萬元）；同時，台灣勞工平均每年工時也比南韓多出超過100小時。

房價是另一重大壓力來源

台北市房價所得比高達15.41倍，不僅高於首爾的13.9倍，也超過香港的14.4倍。高房價迫使愈來愈多年輕人選擇居住於郊區。

對於剛畢業的大學生而言，生活壓力同樣沉重。報導指出，非半導體產業新鮮人起薪約3.5萬元，而台北市中心單人套房月租金普遍落在1.5萬元左右，扣除租金與生活開銷後，實際可支配所得相當有限。

報導並提及近年台灣網路社群出現的「乞丐超人」現象，意指部分民眾利用超商即期食品折扣機制，在商品即將到期前透過手機APP查詢庫存，於折扣時段前往搶購，以節省生活開支。這種現象反映部分年輕族群面臨的經濟壓力，也從另一個角度解釋台灣去年總和生育率降至0.695、創下歷史新低的背景因素之一。