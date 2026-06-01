反ICE惡化衝突　紐澤西州移民收容中心周邊宵禁

▲紐瓦克市移民收容中心周圍展開宵禁。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國紐澤西州紐瓦克市（Newark）一處移民收容中心外連日爆發抗議活動，反對美國總統川普移民政策的示威人士與警方再度發生衝突。市長巴拉卡（Ras Baraka）31日宣布，收容中心周邊即刻實施宵禁，以維護公共安全。

法新社報導，巴拉卡在聲明中表示，為確保居民安全與福祉，移民收容中心「戴蘭尼廳拘留所」（Delaney Hall Detention Facility）周圍半英里範圍內，立即實施強制宵禁措施。由美國移民暨海關執法局（ICE）營運的戴蘭尼廳拘留所，自晚間9時至隔日清晨6時禁止人員進入，措施將持續至另行通知為止。

戴蘭尼廳拘留所由私人監獄業者負責營運，共有約1000個收容床位。近期因川普政府移民執法政策爭議，以及收容人生活條件問題，成為抗議活動焦點。

當局指出，雖然30日白天示威活動大致和平，但晚間情勢再度升高。部分抗議人士，包括支持ICE的反制示威者在內，試圖突破警方設置的封鎖線與路障，警方隨後施放催淚瓦斯驅散群眾。

民主黨籍紐澤西州州長薛瑞爾（Mikie Sherrill）譴責相關暴力行為。她在社群平台X發文表示，「我不知道這些人為什麼要攻擊，也不清楚他們的目的為何，但我拒絕容許這些危險行徑削弱紐澤西州對公共安全的承諾。」

為降低緊張情勢，當局29日已將維安責任由ICE移交給州警，並規劃專屬抗議區域，希望讓示威活動與執法行動區隔。不過，相關措施未能阻止晚間衝突再度發生。

報導指出，此次抗議源於收容中心內部分被拘留移民不滿生活條件，陸續發起絕食與罷工行動。相關訴求也獲得部分民主黨籍國會議員公開聲援，使事件持續受到全美關注。

隨著川普政府強化移民執法措施，類似收容中心近月來已多次成為抗議焦點，移民議題也持續成為美國政壇與社會輿論爭論的核心議題之一。