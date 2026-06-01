中國境外中企狂買輝達、AMD高階AI晶片　美防堵漏洞

▲輝達。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國商務部31日發布新指引，封堵一項存在近一年的出口管制漏洞，防止中國企業透過海外子公司取得全球最先進的人工智慧（AI）晶片，包括輝達（Nvidia）最新的Rubin與Blackwell系列產品，以及超微（AMD）的MI350X等高階處理器。

中國境外中資企業走漏洞採購高階晶片

路透社報導，這項突如其來公布的措施顯示，過去近一年來，美國雖持續限制中國取得先進半導體技術，但部分設立於中國境外的中資企業，仍可能透過馬來西亞等第三地子公司採購最先進AI晶片。美國商務部已於31日將新指引公布於官網。

目前尚不清楚在這段期間內究竟有多少高階AI晶片透過相關管道流向中國企業。一名熟悉供應鏈運作的半導體業界人士估計，相關數量可能高達數十萬顆。

美商務部防堵高階晶片持續外流

商務部在罕見於周末發布的聲明中表示，未來將對總部位於中國的企業及相關實體實施先進晶片出口許可要求，即使這些企業的子公司設立於中國境外，也將納入管制範圍。截至目前，商務部、輝達與超微均未回應媒體置評請求。

這項漏洞起因於商務部去年5月宣布不執行拜登政府卸任前制定的一套AI晶片出口管制規則。該規則原本透過分級制度限制各國取得先進運算能力，目標是讓高階AI晶片與運算資源優先留在美國及盟國，同時進一步阻止中國取得相關技術。

科技政策專家、前美國國務院官員麥蓋爾（Chris McGuire）在社群平台發文指出，「這是一個極大的問題。」他表示，相關漏洞使中國企業的海外子公司得以在未申請出口許可證情況下，直接採購輝達Blackwell等最先進AI晶片，「中國企業一直在採購這些晶片，而且很有可能是大規模採購。」

不過，商務部此次發布的新指引，並未要求現有資料中心停止使用相關晶片，也未要求搭載這些晶片的伺服器或高效能運算設備中斷服務。

分析人士指出，此次政策調整反映美國政府持續收緊對中國AI與半導體產業的技術封鎖，同時也顯示華府正試圖補強先前出口管制制度中的漏洞，以避免中國企業透過海外據點繞道取得先進運算能力。