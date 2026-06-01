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核計劃換解除制裁談不攏！　川普伊朗繼續僵持

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普原本宣稱接近完成的美伊和平協議，如今仍持續拉鋸。消息人士透露，川普日前在與顧問團隊開會後，要求修改協議內容，特別是在伊朗核計畫承諾以及重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）等議題上採取更強硬措辭，使談判再度延長至少一周。

川普仍未做出最終決定

CNN報導，川普要求的具體修改內容尚未公開，但官員透露，美方希望在伊朗核承諾與海峽開放問題上取得更明確保證。一名熟悉談判的外國官員表示，相關修改大多屬於文字層面，並未涉及重大實質變動。

川普同時也對協議可能包含的對伊朗經濟利益交換抱持疑慮，不希望外界將其與前總統歐巴馬（Barack Obama）任內核協議相提並論。川普長期批評當年協議讓伊朗獲得大量資金，卻未能有效阻止其核發展。

儘管川普上周曾宣布協議已「大致完成」，並暗示戰爭即將結束，但他日前在白宮與國安團隊召開長達兩小時會議後，仍未做出最終決定。

川普此前在Truth Social發文宣稱，美國將接收並銷毀伊朗高濃縮鈾庫存；不過，伊朗方面持續強調，目前談判僅聚焦停戰與海峽問題，並未進入核計畫細節協商。此外，川普也表示沒有討論任何金錢交換，但德黑蘭則堅持解除制裁與資金解凍必須納入協議內容。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）27日透過塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）表示，在伊朗權益獲得保障之前，任何協議都不會獲得批准。，「外交戰場上的戰士不會相信敵人的言語與承諾。對我們而言，重要的是能夠取得具體成果，作為履行承諾的交換條件。」

美伊對峙持續

在談判持續之際，美伊軍事對峙並未完全停止。CNN引述消息人士報導，上周一枚伊朗彈道飛彈在科威特阿里薩勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）附近遭攔截，墜落碎片造成基地人員輕傷。

另一方面，美國對伊朗的海上封鎖仍在持續。美軍中央司令部（CENTCOM）表示，日前一艘懸掛甘比亞國旗、前往伊朗阿曼灣港口的貨輪「聯星號」（M/V Lian Star），因無視超過20次警告，遭美軍飛彈擊中輪機艙並失去動力。

中央司令部指出，自封鎖行動展開以來，美軍已使5艘商船失去動力，並迫使超過100艘船舶改道。

若海峽立刻恢復通航　全球仍須2個月才能恢復正常

由於荷莫茲海峽仍受到戰爭與封鎖影響，全球能源市場持續承壓。白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）表示，美國政府與企業仍握有數十億桶石油儲備，但若海峽恢復正常通航，全球供應鏈仍可能需要約兩個月時間才能恢復正常。

美國能源資訊署（EIA）資料顯示，美國戰略石油儲備於5月15日至22日期間再減少910萬桶，創下歷史新高降幅。

能源價格高漲也持續影響美國民眾生活。美國汽車協會（AAA）統計顯示，全美平均汽油價格目前為每加侖4.34美元（約新台幣136元），雖較前一周回落18美分，但仍較戰爭爆發前高出約46％。

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