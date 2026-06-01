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不買車、家具！24歲工程師靠「斯巴達生活」存錢　目標30歲退休

不買車、不買家具！24歲工程師靠「斯巴達生活」存錢　目標30歲退休

▲24歲Meta工程師曾瑞蒙過著超極簡生活，家裡幾乎沒家具、不買車，目標是30歲前退休。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

年僅24歲的曾瑞蒙（Raymond Zeng）目前在科技巨頭Meta擔任軟體工程師，年薪高達30.65萬美元（約新台幣920萬元），然而他的生活卻與外界想像中的高薪科技新貴大不相同。沒有汽車、沒有電視、沒有沙發，甚至家中幾乎沒有多餘家具，這種近乎「斯巴達式」的極簡生活，正是他為了實現30歲前退休目標所做出的選擇。

《商業內幕》（Business Insider）報導，現居舊金山灣區的曾瑞蒙，8個月前從德州達拉斯搬遷至加州工作。他坦言，許多朋友看到自己的居住環境後都感到驚訝，認為生活過於簡樸，但他並非負擔不起，而是刻意將金錢投入更重視的領域，包括投資、旅遊以及個人興趣，而非購買大量生活用品或追求奢華消費。

雖然年薪超過30萬美元，但曾瑞蒙表示，股票與獎金約占總薪酬六成，每月實際入帳的薪資約4000美元。透過控制支出與積極投資，他每月可存下5000至2萬美元不等，視股票歸屬與獎金發放情況而定。

目前他租住一間一房公寓，每月租金2600美元，在灣區被視為相對划算的價格。由於住家距離捷運站僅5分鐘步行路程，附近生活機能完善，因此他選擇不購車，大部分時間靠步行、公司接駁車或大眾運輸移動。交通支出因此極低，多數月份幾乎不需額外花費。

在生活空間方面，曾瑞蒙貫徹極簡理念。客廳兼具工作室與娛樂空間功能，沒有電視，主要使用電腦處理工作與休閒需求。臥室裡則僅有床鋪、枕頭、毯子及一個兼作床頭櫃的檔案櫃。不過他坦言，曾花400美元購買免治馬桶座，認為這是少數能有效提升生活品質的支出。

飲食方面，他每月約花300美元購買食材，外食預算則控制在75美元左右。由於Meta提供早餐與午餐補助，實際餐飲開銷往往比預算更低。除了存錢外，曾瑞蒙也願意在真正熱愛的事物上投入資金。

另一方面，曾瑞蒙每月約花費400至500美元於旅遊與興趣活動，其中包括信用卡年費及旅遊相關支出。他善用信用卡點數與開卡優惠累積里程，去年更利用點數替自己和父親兌換洛杉磯飛往新加坡的商務艙機票，省下超過5000美元費用。

此外，他也是「獸迷」（Furry）社群的一員，經常設計角色、委託藝術創作，並透過虛擬實境（VR）與朋友互動交流。曾瑞蒙透露，目前正存錢購買一套訂製獸裝，價格最高可達7000美元。對他而言，這不僅是興趣，更是工作之外重要的自我表達方式。

為了精準掌握財務狀況，曾瑞蒙自行設計多份試算表，詳細記錄每月支出、薪資、投資與稅務規劃。他每年都將401(k)、羅斯個人退休帳戶（Roth IRA）及健康儲蓄帳戶（HSA）提撥至上限，其餘資金則投入股票市場，目前投資組合約八成配置於美股，兩成投資國際市場。

依照目前規劃，他預估30歲時投資資產可望突破200萬美元，40歲時更有機會成長至700萬美元以上。曾瑞蒙表示，自己深受FIRE（財務自由、提早退休）理念影響，但並非一味追求節儉，而是先建立理想生活方式，再透過理財策略支持目標實現，同時保留彈性，隨人生階段調整退休計畫。

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