代價太慘！網紅雞塊塞褲襠搭雲霄飛車　時速150km狂嗑換終身禁令

▲美國網紅艾倫費雷爾將雞塊藏進褲襠帶上雲霄飛車，最終遭六旗樂園終身封殺。（圖／翻攝自IG，Allen Ferrell，下同）



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美國26歲網紅艾倫費雷爾（Allen Ferrell）原本只是想完成粉絲提出的一項搞笑挑戰，沒想到卻因此付出慘痛代價。他日前將一盒麥當勞雞塊藏進褲襠，帶上美國知名遊樂園雪松角樂園（Cedar Point）的招牌雲霄飛車「千禧力量號」（Millennium Force），並在時速高達93英里（約150公里）的高速俯衝過程中邊尖叫邊吃雞塊。影片曝光後迅速爆紅，但樂園認定他違反安全規定，不僅將他永久列入黑名單，更禁止他進入六旗樂園（Six Flags）旗下所有園區。面對這項處分，費雷爾首度受訪坦言：「我真的沒想到會被終身封殺。」

綜合《WKYC》、《FOX 8》、《Entertainment Weekly》、《People》及《紐約郵報》（New York Post）報導，擁有超過390萬TikTok粉絲、180萬YouTube訂閱者的費雷爾，平時以各種惡搞與挑戰影片聞名。日前有粉絲留言，希望他挑戰在雲霄飛車上吃完10塊麥當勞雞塊（McDonald's Chicken McNuggets）。他看完後覺得有趣，決定親自嘗試，還特地把雞塊藏進褲子裡帶進園區，甚至向工作人員開玩笑說：「如果有人問，我內褲裡沒有雞塊。」

挑戰當天，費雷爾搭上雪松角最具代表性的千禧力量號。這座高達310英尺（約94公尺）的鋼製雲霄飛車，2000年啟用時曾是全球最高雲霄飛車之一，最高時速可達93英里。當列車緩緩爬升至最高點時，他從褲子裡拿出雞塊開始挑戰。隨著列車高速俯衝，他一邊咀嚼雞塊、一邊承受強烈G力衝擊，甚至還向同行友人索取糖醋醬，沒想到醬料瞬間被強風吹散，直接噴到自己臉上，部分醬汁甚至飛向後方乘客。

最終，費雷爾只成功吃掉7塊雞塊，距離挑戰目標還差3塊便宣告失敗。他原以為影片只是一次普通搞笑企劃，沒想到上傳後迅速累積數百萬次觀看，甚至登上全美媒體版面。更讓他意外的是，雪松角樂園與母公司六旗樂園隨後主動聯繫，通知他因違反園區安全守則，將被永久禁止進入旗下所有遊樂園。

六旗樂園發言人托尼克拉克（Tony Clark）表示，園區對於任何可能危及乘客安全的行為都採取零容忍政策。搭乘遊樂設施時不得攜帶未固定物品，包括食物、飲料、手機等，因為在高速運轉下，這些物品可能飛出擊中其他遊客，也可能導致乘客噎食或發生意外。園方最擔心的並非雞塊本身，而是可能引發模仿效應，一旦有人效仿攜帶更多物品搭乘設施，後果將難以預料。

事件爆發後，費雷爾接受《FOX 8》專訪表示，自己知道行為違反規定，但從未想過後果會如此嚴重。「我真的沒想到在雲霄飛車上吃10塊雞塊，竟然會變成全國新聞，更沒想到會因此被終身封殺。」他透露，園方最初甚至曾考慮採取法律行動，所幸後來經過雙方溝通協調，最終未進一步提告。

讓費雷爾最難接受的，其實不是外界批評，而是失去重返雪松角樂園的機會。他表示自己從小就是雪松角的忠實粉絲，童年時經常到園區遊玩，許多成長回憶都與這座樂園有關。如今被永久禁止入園，確實感到遺憾與失落。不過他也強調，自己理解園方維護安全的立場，並尊重相關決定。

消息曝光後，不少網友湧入留言區調侃，「史上最昂貴的7塊雞塊」、「用終身會員資格換雞塊值得嗎」、「這可能是全世界代價最高的一份麥當勞」、「至少你創造歷史了」。也有人認為樂園處分過重，畢竟整起事件更像是一場無厘頭惡作劇。

面對各界討論，費雷爾最後苦笑表示：「我不會鼓勵別人模仿，但說真的，那確實是一個非常好玩的挑戰。」只是這場原本為了娛樂粉絲的影片，最終卻讓他永遠失去進入最愛遊樂園的資格，也成為他網紅生涯中代價最昂貴的一次挑戰。

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