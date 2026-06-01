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蘑菇雲衝上天！緬甸大爆炸逾45人慘死　驚悚畫面曝光

▲緬甸一棟存放炸藥的建築物發生爆炸。（圖／翻攝自 CCTV Asia Pacific X）

▲緬甸一棟存放炸藥的建築物發生爆炸。（圖／翻攝自 CCTV Asia Pacific X）

記者曾羿翔／綜合報導

緬甸東北部撣邦北部南坎鎮高德村，週日（5月31日）中午發生嚴重爆炸。據緬甸獨立媒體報道，爆炸地點疑似是一棟存放礦用炸藥的建築物，事故已造成超過45人死亡，另有約70人受傷，傷亡人數仍可能進一步變動。

初步調查指向炸藥引爆　現場存放大量採礦物資

央視新聞引述初步調查指出，事故原因與炸藥爆炸有關，現場存放大量用於採礦作業的炸藥。爆炸發生後，當地相關部門已展開救援行動，並對受災民眾提供醫療救治、臨時安置及相關救濟。

爆炸威力巨大　遠處可見蘑菇雲升空

網上流傳的疑似現場影片顯示，爆炸瞬間威力強大，遠處可見濃煙與類似蘑菇雲的煙柱直衝半空。央視在社交平台X發布的影片亦顯示，爆炸聲勢猛烈，畫面中可聽見疑似玻璃碎裂聲，顯示衝擊波可能波及周邊建築。

消息指，爆炸地點距離中國邊境約3公里。雲南瑞麗市委網信辦通報稱，5月31日下午2時許，緬甸撣邦北部南坎鎮高德村發生爆炸，瑞麗部分民眾目擊濃煙，但事件未對當地群眾生產生活造成影響，並呼籲市民保持冷靜。

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