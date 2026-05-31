想娶孩子媽竟先殺兒子！男34秒狂摔1歲童8次　監視器全拍下

▲印度男子疑因求婚遭拒，竟將1歲半男童視為感情障礙狠心殺害，而監視器拍下嫌犯將男童帶進巷弄後反覆重摔地面的恐怖畫面。（圖／翻攝自India Today）



圖文／CTWANT

印度北方邦（Uttar Pradesh）近日發生一起震驚全國的駭人命案。一名24歲男子因瘋狂迷戀一名女子，甚至一心想娶對方為妻，竟將她年僅1歲半的兒子視為感情路上的最大障礙。男子涉嫌以「帶去買糖果」為藉口將男童騙離家人視線，隨後在巷弄內將孩子反覆重摔地面，導致男童當場重傷不治。監視器拍下整個犯案過程，畫面曝光後瞬間引爆印度社會怒火。

綜合《India Today》、《Republic World》、《Times of India》及《News9》報導，案件發生於印度北方邦菲羅扎巴德縣（Firozabad）希科哈巴德（Shikohabad）地區。死者為1歲半男童阿拉夫（Aarav），乳名卡盧（Kallu）。警方表示，涉嫌犯案的24歲男子維拉吉（Viraj，又名Jitendra Pathak）長期迷戀男童母親拉蒂（Rati Devi），甚至多次向她求婚，希望能與她組成家庭。

據了解，拉蒂原本與丈夫蘇米特（Sumit）婚姻失和，長期住在娘家，並正在處理離婚相關事宜。維拉吉是拉蒂丈夫的親戚，過去曾協助家屬處理離婚問題，期間逐漸對拉蒂產生感情，多次提出結婚要求，但始終遭到拒絕。警方指出，維拉吉後來疑似因此產生偏執心理，並將年幼的阿拉夫視為自己追求拉蒂最大的阻礙。

案發當天，拉蒂與母親前往親友家暫住，準備稍晚與律師討論離婚事宜。維拉吉得知她們行蹤後也跟著前往。警方表示，男子當時假裝熱情接近孩子，隨後以「帶他去買糖果」為由，將阿拉夫帶離家人身邊。沒想到離開後不久，他竟把男童帶到距離住處約50公尺外的一條偏僻巷弄內痛下毒手。

曝光的監視器畫面顯示，維拉吉抱著男童走進空無一人的巷子後，突然將孩子狠狠摔向地面。即使男童已無力反抗，他仍持續施暴。警方調閱畫面後發現，短短34秒內，男童竟被重摔至少8次。畫面中可見孩子最後完全失去動靜，倒臥地面一動也不動，而維拉吉則若無其事離開現場。殘忍畫面曝光後迅速在網路瘋傳，大批網友看完痛批「根本是惡魔」、「連幼童都下得了手」。

家屬發現孩子失蹤後立刻四處尋找，最後在住家附近發現重傷倒地的阿拉夫，趕緊將他送往醫院搶救，但醫師最終仍宣告不治。警方獲報後趕赴現場，隨即將遺體送驗，並依謀殺方向展開調查。

案件曝光後迅速震驚印度社會。警方指出，維拉吉犯案後立即逃逸，因此成立4支專案小組展開追捕，並在周邊道路設置攔查點。之後警方根據線報，在邁恩普里路（Mainpuri Road）附近發現其蹤跡。警方表示，維拉吉遭攔查時疑似持槍拒捕，甚至向警方開火，雙方爆發槍戰。警方反擊後擊中其腿部，最終成功將人制伏逮捕並送醫治療。

目前警方已依印度《刑事法典》謀殺罪嫌立案偵辦，全案持續調查中。隨著監視器畫面持續在網路流傳，案件也在當地掀起強烈憤怒，不少民眾要求司法機關重判嫌犯，認為僅因求愛遭拒，就把怒氣發洩在無辜幼童身上，行徑令人髮指。

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