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薔蜜轉彎強勢逼近　沖繩恐現「破壞性強風」日本政府拉4級警報

▲▼ 。（圖／日本氣象署、翻攝）

▲薔蜜颱風強勢逼近日本。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

今年第6號中度颱風「薔蜜」（Jangmi）仍有稍微增強趨勢，中央氣象署預測，薔蜜未來將從琉球附近海面北上後，朝日本南方海面一帶前進，直接影響台灣的機率較低。日本氣象廳則指出，薔蜜明天（6月1日）將以強烈勢力接近沖繩與奄美地區，恐出現具破壞性的強風豪雨，其中沖繩有可能發布「4級風暴朝警報」。

日本氣象廳表示，薔蜜今天（31日）下午3時位於沖繩南方海面，正以時速約20公里向北移動，近中心最大風速達每秒30公尺，瞬間最大陣風可達每秒45公尺，暴風圈範圍內恐出現每秒25公尺以上強風。

依最新預測，颱風將維持強烈強度，明天接近沖繩及奄美後逐漸轉向東北方向移動，預估6月3日（下周三）前後影響西日本及東日本地區。沖繩與奄美明天至2日、九州南部2日左右，將是風雨最劇烈時段。

▲▼ 。（圖／日本氣象署、翻攝）

▲薔蜜恐讓沖繩出現破壞性強風。（圖／中央氣象署）

沖繩恐現破壞性強風　沿岸慎防風暴潮

氣象廳指出，沖繩地區最大風速可能達每秒35公尺，瞬間陣風上看每秒50公尺；奄美與九州南部也可能出現每秒30公尺強風及每秒45公尺陣風。

除強風外，海象同樣不容輕忽。沖繩、奄美及九州南部海域預料將出現猛烈浪高，其中沖繩本島部分沿岸地區在明天白天至夜間，甚至可能達到發布風暴潮警報標準。氣象廳警告，強風吹襲下恐出現電線桿倒塌、建物外牆剝落或雜物飛散等情況，也不排除大型車輛遭側風吹翻。

九州至關東提前迎雨　部分地區累積雨量上看300毫米

降雨方面，沖繩、奄美與九州南部1日起將有劇烈降雨發生；九州至關東甲信地區則可能在颱風尚未抵達前，便因鋒面與外圍環流影響出現豪雨。氣象廳預估，至1日傍晚前，沖繩累積雨量可達250毫米；至3日傍晚前，東海、近畿及伊豆諸島也可能累積300毫米雨量。

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