癌症治療重大進展！「新標靶藥物」讓腫瘤消失　專家：前所未見

▲患者先前接受化療、免疫療法等治療後效果不佳，接受新標靶藥物注射後，腫瘤縮小甚至消失。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合外電



一項橫跨11國的臨床試驗顯示，美國嬌生集團研發的標靶藥物 Amivantamab 皮下注射劑，對部分復發或轉移性頭頸癌患者展現顯著療效。研究納入102名患者，這些患者先前接受化療、免疫療法等治療後效果不佳；接受 Amivantamab 後，共43人腫瘤縮小或消失，其中28人腫瘤明顯縮小，另有15人腫瘤完全消失。

化療免疫療法失效後 專家稱成果罕見

根據《衛報》與《電訊報》的報導，英國癌症研究院教授哈靈頓（Kevin Harrington）表示，對於已對化療與免疫療法產生抗藥性的患者而言，目前可選擇的治療方式相當有限，因此這項試驗結果令人振奮。他形容，這類患者身上出現如此強烈反應「前所未見」，未來若進一步驗證有效與安全性，可能為每年數千名患者帶來新治療選項。

阻斷EGFR與MET 同時引導免疫系統攻擊腫瘤

Amivantamab 是一種雙特異性抗體，主要鎖定與癌細胞生長、擴散相關的 EGFR 與 MET 兩種路徑，同時引導免疫系統攻擊腫瘤細胞。這項頭頸癌研究成果預計在美國臨床腫瘤學會（ASCO）芝加哥年會發表。目前 Amivantamab 已在肺癌治療領域受到關注，全球也有多項臨床試驗評估其在肺癌、大腸癌、腦癌與胃癌等癌症中的應用潛力。

患者進食說話改善 仍待後續研究確認

英國患者沃爾什（Carl Walsh） 於2024年確診舌癌，先前接受化療與免疫療法未見理想成效，後來參與 Amivantamab 試驗。他表示，治療前因疼痛與腫脹而難以說話、進食，只能吃流質或柔軟食物；接受數個療程後，飲食逐漸恢復，後來甚至能正常吃牛排。研究人員指出，這款皮下注射劑通常每三週施打一次，多數副作用為輕至中度；不過，目前頭頸癌用途仍屬臨床試驗階段，後續仍需更多資料確認長期療效與適用族群。



這項研究成果將於5月31日在美國臨床腫瘤學會（American Society of Clinical Oncology，ASCO）芝加哥年會上發表。