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男失控闖駕駛艙！　美聯航客機發出「7500劫機警報」急轉降

▲▼美國聯合航空的波音客機近來接連爆發飛安事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 聯合航空一名乘客在飛行中試圖闖入駕駛艙。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯合航空（United Airlines）一架從芝加哥飛往明尼亞波利斯的班機29日發生空中驚魂，一名男性乘客疑似情緒失控、口中喃喃以俄語咆哮，還多次試圖強行闖入駕駛艙，機長隨即發出緊急劫機代碼。班機轉降威斯康辛州麥迪遜市後，該名男子便由當地警方逮捕。

綜合《衛報》等外媒，聯合航空證實，UA2005號班機29日晚間8時自芝加哥歐海爾國際機場起飛，原先預計2小時後抵達目的地，卻因「不守規矩的乘客」被迫改降戴恩郡地區機場（DCRA），機上共有147名乘客及6名機組員，所幸無人受傷。

據航管通訊錄音，機組人員曾向航管人員描述機上混亂情形，「他多次試圖闖進駕駛艙，我們費了很大的力氣才把他制伏，目前他已被安置在座位上，兩側各有執法人員看守。」

過程中機長發出7500緊急代碼，根據FlightRadar24網站，這是國際通用的劫機示警代碼，可在不驚動艙內人員的情況下向航管人員示警，通常會觸發安全部隊介入處理。

飛機降落後，戴恩郡警長辦公室（DCSO）將該名男子從機上帶離並正式逮捕；FBI密爾瓦基分局也表示已獲報並派員趕赴機場協同處置，「嫌疑人由地方警長辦公室羈押後，其餘旅客隨即恢復行程」，全機乘客最終於隔天清晨順利抵達明尼亞波利斯。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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