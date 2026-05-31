小泉、赫格塞斯「香格里拉場邊會談」！　日美同意加速產製2款飛彈

▲日本防衛大臣小泉進次郎30日在新加坡與美國戰爭部長赫格塞斯舉行會談。（圖／小泉進次郎X）



記者王佩翊／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎與美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）30日在新加坡趁著出席亞洲安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）的機會，舉行場邊會談，兩人就加速共同開發與生產飛彈一事達成共識，並同意推動日本、美國、澳洲3國建立飛彈防衛資訊共享機制，這也是雙方的第4次正式會晤。

具體飛彈合作項目出爐

根據《富士新聞網》及《讀賣新聞》報導，雙方在本次會談中就兩款飛彈的聯合開發與製造取得共識，分別是攔截飛彈增程型標準3型（SM-3 Block IIA），以及先進中程空對空飛彈（AMRAAM）。這些合作項目被視為深化日美同盟在實際軍備層面協作的重要一步。

小泉強調同盟嚇阻力責任重大

在長達約1小時的會談中，小泉進次郎表示，為進一步強化日美同盟的嚇阻力與應對能力，雙方所肩負的責任相當重大。他也向赫格塞斯說明，日本政府4月已完成修訂防衛裝備移轉三原則及其運用指針，並計劃在今年內修訂包含國家安全保障戰略在內的安全保障相關3份核心文件。

美方樂見日本自主強化防衛

面對日本推出的一系列防衛政策調整，赫格塞斯表達正面回應，對日本的相關措施及自衛隊與美軍擴大聯合訓練均表示歡迎，並認為日美之間的緊密合作，將有助於維護「地區的和平與繁榮」。

防衛費話題浮現但未觸及具體數字

會談結束後，小泉在媒體聯訪中透露，美方在會談中確實提及了日本防衛費用的相關議題，但他強調雙方並未就特定金額或任何具體結論進行協商，未進一步說明細節。

區域安全與多邊合作同步推進

除飛彈合作議題外，雙方也就包含中國動向在內的區域安全情勢交換意見，並一致同意應持續深化與澳洲、南韓等志同道合國家的多邊合作關係。