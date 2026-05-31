中國商人遭綁架虐殺！車上大量血跡　嫌犯勒索逾6千萬贖金

▲中國籍52歲男子遭強行押走之後，嫌犯勒索200萬美元（約新台幣6285萬元）。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國籍一名52歲房地產商在柬埔寨疑遭綁架勒索殺害，遺體於30日上午在金邊市一處空地內被人發現陳屍車中，生前曾遭多人控制、毆打及虐待，且嫌犯一度向家屬勒索贖金200萬美元（約新台幣6285萬元）。法醫驗屍確認，死者身上有多處嚴重傷痕，死因為窒息死亡，為蓄意謀殺。

貨車司機發現男子陳屍後座 車上大量血跡

柬中時報報導，此案30日上午10時30分在金邊市朗哥區一處空地被發現，37歲貨車司機稱，他把車輛駛入該空地停放時，發現一輛白色轎車停放在現場，後座躺著一名男子，起初懷疑對方昏迷，沒想到打開車門一看才驚覺男子已無生命跡象，車內還留有大量血跡，隨即報警。

死者經確認為52歲中國籍男子楊偉新（Yang Weixin，音譯），是一名房地產商人，住在金邊市鐵橋頭區一處公寓19樓。

監視器曝光！死者遭強行押走 嫌勒索200萬美元

死者妻子向警方透露，丈夫29日晚間失聯；公寓監視器畫面顯示，當晚8時16分，有3名身份不明男子在停車場將其丈夫強行押上一輛汽車後駛離。

妻子稱，到了30日凌晨約3時，丈夫手機傳來訊息，要求支付200萬美元贖金（約新台幣6285萬元），且持續傳訊息施壓，直到30日上午8時47分，對方突然傳來一則「事情到此為止」的訊息後便失去聯繫。上午11時30分左右，她接獲警方通知，證實丈夫已遭殺害。

死者全身多處嚴重受傷 法醫認定蓄意謀殺

現場勘查發現，涉案車輛內外遺留大量可疑物證，包括2把帶血刀具、血跡斑斑的紙巾和膠帶、塑膠束帶、枕頭、襪子及礦泉水瓶等。

法醫驗屍結果顯示，死者全身有多處嚴重傷痕，包括頭部遭重擊撕裂、臉部及頸部有大面積瘀傷、雙眼充血，四肢與軀幹遍布毆打及捆綁痕跡。法醫初步認定，死者死因為窒息死亡，曾遭毆打、刺傷及其他暴力虐待行為，認定此案為蓄意謀殺。

曾因生意失敗爆債務糾紛 警方調查中

根據死者妻子的說法，死者自2014年起便與一名中國籍男子因生意失敗產生債務糾紛，2025年該名男子曾再次登門追討款項，雙方矛盾長達多年。

此案已被列為嚴重刑事命案，警方正調查案件是否與商業糾紛有關，並全力追緝所有涉案人員。