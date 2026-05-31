澤倫斯基警告！俄未來48小時將發動大規模攻擊　無人機飛彈齊射

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，根據美歐盟友提供的情報，俄羅斯可能在未來48小時內發動大規模攻擊，攻擊手段將涵蓋無人機、巡弋飛彈及彈道飛彈。

情報示警 澤倫斯基：今晚或明晚將有大規模攻擊

國會山莊報（The Hill）報導，澤倫斯基接受美國CBS新聞節目《面對全國》（Face the Nation）的這段專訪預計於31日播出。

根據節目片段，澤倫斯基稱，情報官員已掌握俄羅斯正在進行相關準備的跡象，這些關鍵情資均來自美國與歐洲盟友的協助，「今晚，或是明晚，我們認為俄羅斯將對我們發動大規模攻擊，會用到無人機、巡弋飛彈和彈道飛彈」。

反飛彈防禦缺口大 澤倫斯基急求愛國者系統

此前數日，澤倫斯基才懇請美國總統川普及國會議員向基輔提供愛國者飛彈攔截系統。他在寫給川普的信函中提到，「雖然我們在對抗各型無人機方面已取得顯著成果，但烏克蘭目前尚未建立起自行生產反飛彈防禦系統的能力。在對抗飛彈的防空能力方面，我們仍仰賴全球各地的朋友和夥伴。」

澤倫斯基指出，俄羅斯每週兩次或是每十天兩次，都會發動大規模的密集攻擊。他以近期一次攻勢為例，俄方動用超過600架伊朗製無人機及約90枚飛彈，其中包含30枚彈道飛彈，「要把它擊落非常困難，我們動用了所有武器，能用的、能製造的都用上了。當然我們也用了反彈道飛彈，這是我們最大的短缺」。

俄無人機打到羅馬尼亞 北約：戰爭衝擊不會止步邊境

此次專訪也談到俄羅斯無人機近期侵入北約成員國羅馬尼亞的事件。俄羅斯一架無人機擊中羅馬尼亞一棟住宅大樓，引發北約官員強烈譴責。北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，「俄羅斯魯莽行徑對我們所有人都是威脅，他們持續攻擊烏克蘭各地平民和民用基礎設施，這起事件再度證明，這場非法侵略戰爭的衝擊不會止步於邊境」。

澤倫斯基認為，這是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）向烏克蘭盟友政治施壓的手段，「這是俄羅斯傳遞的訊息：不要幫助烏克蘭。」

俄前總統嗆歐盟：安穩好眠的日子已成過去

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）則在社群平台X上向歐盟發出警告，「歐盟各國公民，你們應該意識到，你們的政府已單方面與俄羅斯進入戰爭狀態。請保持警覺，不要對任何事情感到意外。安穩好眠的日子已成過去，但你們知道該找誰問個清楚」。