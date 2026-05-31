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猛砍老母數十刀！她喊「我只剩你」腹痛慘死　精障兒伴屍冷血看電影

▲▼殺人,凶殺案。（示意圖／CFP）

▲南韓一名罹患精神病的男子，持刀砍死照護自己15年的母親。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道始興市一處公寓2025年2月發生駭人弒母案！50多歲母親照護罹患思覺失調症的兒子長達15年，豈料最後卻在深夜遭親生兒子狂刺腹部數十刀身亡，臨死前她喊道，「媽媽只剩你一個兒子」，法院認定兇嫌犯案時病情並未發作，最終依尊親屬殺人罪判處有期徒刑25年，震驚南韓社會。

根據韓媒《News1》，死者A婦的兒子B某約於2010年前後被診斷出罹患思覺失調症，此後A女幾乎放棄正常生活，全心全意照顧兒子長達15年，不僅減少社交，也承擔主要照護責任。然而，B某長期以來卻對母親心存怨懟，理由包括童年時覺得媽媽給的零用錢不夠、因飲食照顧不足而被迫挨餓，以及母親經常嘮叨碎念。

案發當天晚間10時50分，B某將刀具藏在身後，進入母親所在的臥室。當時A婦正在房間收看連續劇，未料卻突然遭到兒子攻擊，B某持刀連續猛刺數十下，A女試圖用手護住腹部抵抗，場面極為慘烈。

過程中，A婦一度表示痛苦難耐，甚至要求服用安眠藥以減輕痛楚，B男隨後提供藥物，他擔心母親對外求救而導致東窗事發，因此將母親的手機沒收並藏了起來。

令人震驚的是，A婦直到隔天仍有生命跡象，但B某並未將母親送醫或撥打急救電話，最終A婦因腹部刀傷導致心跳停止死亡。檢方指出，B某在犯案後持續與遺體同處一室長達5天，期間不僅清洗衣物，甚至還外出觀看電影，行徑相當冷血。

警方調查顯示，B某並未主張犯案時因幻聽或病情失控所致，且案發期間仍規律服藥，每日服用相關治療藥物。法院審理後認定，其弒母的犯罪行為並不構成心神喪失或顯著心神耗弱，與精神症狀無直接因果關係。

水原地方法院安山支院刑事庭痛批，被告對母親的長年付出毫無感謝，甚至在偵訊中流露出怨恨情緒，未見悔意。法官強調，死者在最信任的住所內遭到親生兒子突襲，承受極大恐懼與痛苦，因此最終依尊親屬殺人罪判處B男有期徒刑25年。

法院強調，本案並非單純受幻覺支配，而是基於被告個人長期負面情緒所引發的犯罪行為。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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