觸怒共產黨！中國異議人士「乘橡皮艇」偷渡南韓　恐被遣返回中國

▲中國籍異議人士董廣平從山東省沿海搭乘橡皮艇出發，5月25日抵達南韓忠清南道泰安郡。（圖／翻攝自X，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

一名中國籍男子從山東省沿海駕駛橡皮艇，歷經約30多個小時海上航行，5月25日晚間抵達南韓忠清南道泰安郡，盼以難民身分入境轉往加拿大，遭到南韓海警逮捕。經查，證實是現年68歲的中國籍異議人士董廣平，由於他長期涉及人權活動、多次遭中國關押與限制出境，因此外界關注其是否會遭遣返回中國。

根據韓媒《News1》，南韓海警指出，董廣平搭乘一艘配備9.9馬力引擎、約3.3公尺長的橡皮艇入境，在海上被漁民發現後帶回調查，以涉嫌違反《出入境管理法》拘留偵訊。他25日深夜被海警緊急逮捕，案件目前仍在司法與移民程序審查中。

董廣平表示，他是參考3年前權平的案例後，才決定搭乘小型橡皮艇偷渡南韓。據悉，當時30多歲的中國男子權平曾於2023年8月從山東省騎乘水上摩托車偷渡南韓，歷經14個小時、橫跨300多公里才在仁川擱淺，在各方協助下，目前已進入美國定居。

南韓大田地方法院瑞山支院於28日進行羈押必要性審查後，認定董廣平並無明顯逃亡或滅證風險，因此駁回檢方聲請，使其以不羈押方式接受後續調查。法界普遍認為，在刑事程序尚未終結前，短期內執行遣返的機率相對有限。

據悉，董廣平過去曾任中國警察，1999年因參與某紀念人權活動相關請願遭解職，2001年因「煽動顛覆國家政權」罪名遭判刑3年，2014年再度因人權活動被拘留。他2015年獲釋後持續尋求離境，並曾公開表示希望前往加拿大與家人團聚，其妻女早已在當地生活。

《衛報》、《紐約時報》指出，他曾多次嘗試逃離中國，包括前往泰國、越南，甚至一度試圖游泳前往台灣與金門，但均遭攔截或遣返。

人權團體與支持者已呼籲南韓政府，應依《禁止酷刑公約》及難民保護原則審慎處理，不應將其遣返中國。有消息指出，他在抵韓後曾透過電話與友人聯繫，精神狀態穩定，並感謝外界關注，強調希望盡快前往加拿大與家人團聚。

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