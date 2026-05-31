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薔蜜襲沖繩6/1航班「全部取消」！　日氣象廳：大轉彎後橫掃日本

▲▼沖繩6/1航班「全取消」！薔蜜　日氣象廳預警：將橫掃整個日本。（圖／日本氣象廳）

▲薔蜜穿越沖繩後，將橫掃九州至關東。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

薔蜜颱風目前正從日本沖繩南方海域持續北上，預計6月1日最靠近台灣，並可能直接穿過沖繩。日本氣象廳最新預測指出，結構紮實的薔蜜在橫掃沖繩後，將往東大轉彎，在「沒有完全充分減弱勢力」的狀態下，直接挺進並逼近東日本。全日空、日本航空6月1日經由沖繩起降的航班已確定「全部取消」。

根據《日本新聞網》報導，薔蜜颱風正在持續北上，且預計將「橫掃全日本」。日本氣象廳與國土交通省31日召開記者會示警，民眾嚴防大雨與暴風帶來的災害。

薔蜜目前正在沖繩的南邊海域持續朝北北西移動中，未來薔蜜將持續增強，6月1日帶著強大暴風雨勢直擊沖繩，6月2日則會朝奄美大島地區推進，隨後改變路徑方向，朝東北方轉彎，往九州與四國地區靠近。6月3日，薔蜜暴風圈在不減弱的情況下，直接強襲近畿、東海以及關東甲信地區。

氣象廳主任預報官池田徹指出，「薔蜜的結構非常扎實。在橫掃沖繩後，它將順著大轉彎路徑，在『沒有完全充分減弱勢力』的危險狀態下，直接挺進並逼近東日本。」

氣象廳警告，6月1日、2日沖繩地區預估將颳起每秒50公尺的猛烈陣風，奄美地區最大瞬間陣風也高達每秒45公尺。

池田徹強調，從沖繩、九州、四國一路到東京關東地區，未來幾天全日本的總累積降雨量，將輕鬆突破200至300毫米。國土交通省呼籲，當地居民必須立刻將「大規模停電、斷水」納入防災考量，提早儲備飲用水與物資。如果地方政府發布大雨警戒編號「等級4避難指示」時，務必進行避難撤離。

面對薔蜜颱風來襲，日本航空公司也紛紛自31日起啟動為期3天的「特別航班應對機制」。其中全日空與日本航空已宣布「全面取消」6月1日所有經由沖繩機場起降的航班。預估至少2萬1700名旅客行程受到影響。

 
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