逛超商嚇爛！7-11「毛蟲蟲麵包」爆紅　日夫妻崩潰：後悔看懂中文

▲日本籍夫婦到中國旅遊時，在超商7-11發現「毛蟲蟲麵包」。（圖／翻攝自X＠Maju_555 X）

記者羅翊宬／綜合報導

日本一對正在展開環球旅行的夫婦，最近抵達中國後到超商7-ELEVEn購物，卻因一款麵包的名稱當場傻眼，甚至直呼「第一次後悔自己看得懂中文」。原來，讓他們吃驚的不是麵包口味，而是商品名稱竟然是「毛蟲蟲麵包」，照片曝光後也在日本網路掀起熱議，吸引超過200萬人次瀏覽。

這款由中國7-ELEVEn販售的「毛蟲蟲麵包」，售價為7.6元人民幣（約新台幣35元）。由於麵包外型設計成放大版毛毛蟲模樣，業者似乎為了增添可愛感，因此取名為「毛蟲蟲麵包」。

不過，這樣的命名方式卻讓來自日本的夫婦相當震驚，忍不住在社群平台X發文表示，「自己第一次後悔看得懂中文」，對商品名稱感到難以接受。

貼文曝光後迅速引發關注，累積超過200萬次瀏覽，不少日本網友也紛紛留言表達相同看法，「這個名字讓人瞬間失去購買慾望」、「一想到毛毛蟲就完全不想買了」；也有人好奇，「中國人真的覺得毛毛蟲很可愛嗎？」

不過，也有部分網友持不同意見，認為若先忽略名稱不看，這款麵包其實頗受歡迎，尤其內餡包有奶油餡料，口感不錯，「名字雖然嚇人，但其實蠻好吃的。」

中國網友則是在貼文底下回覆，「知道親子丼的意思時，也是嚇了一大跳」、「我一直覺得這個名字很可愛，尤其中文裡將一個字讀兩遍，不會聯想到真正的蟲子」、「要是全世界的毛毛蟲都能變成奶油麵包就好了。」

另外，也有日本網友分享其他日本人來台灣旅遊時在X上的貼文，只見藥妝店賣場上出現標示「大腸束」的髮飾。他表示，「曾在台灣定居生活了4年，當我知道髮圈的中文竟然是（大腸束），有一點討厭的感覺。」