日韓防長香格里拉會談「9年大突破」　6月重啟海上救難聯訓

▲南韓國防部長安圭伯、日本防衛大臣小泉進次郎1月30日在橫須賀海上自衛隊總部。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本防衛大臣小泉進次郎、南韓國防部長安圭伯前往新加坡出席「香格里拉對話」期間，雙方進行日韓防長會談，確認將於6月重啟時隔9年的海上自衛隊與南韓海軍聯合搜索救難訓練，同時也觸及軍需物資相互提供協定（ACSA）相關議題，但南韓強調仍須審慎評估，雙邊防務合作走向備受關注。

根據《日本放送協會》，小泉進次郎與安圭伯昨（30）日在新加坡進行約30分鐘的會談，雙方就區域安全情勢交換意見，並一致同意持續推動日韓防衛當局之間的交流合作，維持既有溝通機制不中斷，同時也就協調小泉進次郎儘早訪韓一事達成共識，後續將持續安排與調整行程。

最受矚目的進展為雙方確認，將於6月實施日本海上自衛隊與南韓海軍的搜索救難聯合訓練，屬人道目的訓練性質，距離上次實施已約9年。小泉進次郎會後對外表示，已正式收到韓方訪問邀請，「將進一步具體調整並推動相關安排」，顯示雙方互動持續升溫。

根據《韓聯社》，南韓國防部長安圭伯今（31）日坦言，雙方在會談中確實討論簽署軍需物資相互提供協定（ACSA）之議題，但強調該議題涉及國民理解與社會溝通，仍須「審慎推動」。南韓國防部也表示，目前並未對ACSA進行正式檢討，政府立場維持不變，強調「現階段時機仍尚未成熟」。

ACSA為戰時或聯合作戰時可相互提供彈藥、燃料及糧食等軍需物資的制度。該協定在過去日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）爭議期間曾一度被擱置，長期以來在南韓國內具有高度敏感性，也因此推動進度始終趨向保守。

此次南韓首度在現政府架構下，公開承認與日本已就ACSA進行討論，引發外界關注後續走向。不過，小泉進次郎也在會中強調，日本願意進一步深化對韓合作，但相關進展仍需獲得南韓社會支持，顯示日方態度偏向務實推進。

另外，安圭伯也提到，此次香格里拉對話期間與美國國會代表團會晤，重申韓方推動移交戰時作戰指揮權的立場。他表示，韓方已向美方說明，「即便明天移交也不會有問題」，並指出依據2020年評估，相關條件達成率已達94%，雙方已就能力建構形成一定共識。

同時，安圭伯也表示，韓美持續針對核動力潛艦等議題保持溝通，後續將透過工作層級會議逐步推進相關技術與政策討論。