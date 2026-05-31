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震驚佛教界！71歲高僧爆「神聖古廟性侵11歲女童」　媽媽竟是幫兇

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 赫瑪拉塔納2024年受訪畫面。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

斯里蘭卡爆發史上最高層級的僧侶性醜聞，71歲高僧帕勒加馬・赫瑪拉塔納（Pallegama Hemarathana）被控於2022年在神聖古廟內對一名11歲女童實施性侵，已於5月初被警方逮捕，獲准交保候審，但被法院下令禁止出境，而受害女童的母親也因涉嫌協助及教唆犯罪被捕。

綜合《法新社》等外媒，赫瑪拉塔納9日被捕時正在首都可倫坡一家私人醫院接受治療，涉案地點為位於可倫坡北方約200公里的阿努拉達普拉（Anuradhapura）「嘉亞斯里馬哈菩提」（Jaya Sri Maha Bodhi）古廟，該廟供奉一棵相傳與庇護佛陀成道的聖樹有關的無花果樹，每天吸引大批信眾前往朝拜，而赫瑪拉塔納正是這棵聖樹的最高守護祭司。

斯里蘭卡佛教界最高機構摩訶菩提會的「摩爾瓦提僧侶議會」30日對赫瑪拉塔納祭出停職處分，聲明指出，「議會決定暫停赫瑪拉塔納尊者的一切職務，直至法律程序終結。」而這天恰逢斯里蘭卡慶祝衛塞節（Vesak），即紀念佛陀誕生、成道與涅槃的重要宗教節日。

儘管這並非斯里蘭卡第一起僧侶涉及兒童性侵案例，但赫瑪拉塔納是迄今遭指控相關罪行的最高階僧侶，震驚這個保守社會。該國佛教界近期還爆出其他醜聞，4月有22名僧侶因行李藏匿110公斤大麻，在可倫坡國際機場被捕，創下該機場史上最大規模毒品走私紀錄，目前仍羈押待審，但並未被停職。

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