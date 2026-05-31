攻進黎巴嫩南部戰略要地！以軍宣布奪下千年古堡　地面戰再升級

▲ 以軍戈蘭尼旅偵察部隊士兵在博福特城堡執行任務。（圖／Israel Defense Forces）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）宣布，已對黎巴嫩南部展開大規模軍事行動，並成功奪下具有重要戰略地位的十字軍時代古堡「博福特城堡」（Beaufort Castle），顯示以軍正進一步升級對真主黨地面攻勢。

綜合《以色列時報》等外媒，以軍發言人瓦韋亞（Ella Waweya）在社群平台X上表示，此次行動以博福特山脊（Beaufort Ridge）及瓦迪薩盧基河谷（Wadi Saluki）為主要作戰範圍，旨在「摧毀恐怖組織基礎設施、消滅武裝人員，強化在黎南地區的作戰管控，並解除對以色列加利利走廊（Galilee Panhandle）及梅圖拉（Metula）的直接威脅」，同時也是為擴大前沿防線。

瓦韋亞說明，這場大規模地面行動自幾天前展開，出動大量地面部隊，越過利塔尼河（Litani River）90度彎曲處，朝博福特城堡方向推進。該城堡地勢居高臨下，可俯瞰以色列北部加利利走廊與黎巴嫩南部納巴蒂耶地區（Nabatieh）。

以軍強調，博福特和瓦迪薩盧基存在「重要」真主黨基礎設施，且是在伊朗協助下建立，作為真主黨指揮作戰、策動攻擊的核心據點，並曾多次向以色列境內及黎巴嫩南部以軍陣地發射數百枚火箭彈。

發動地面進攻以前，以色列空軍已對該區域的真主黨設施展開「大規模」空襲，同步動用火砲與坦克砲火進行壓制，並執行工兵作業以建立攻勢所需的地形條件。

以軍目前已將行動擴大至利塔尼河以北地區，並「持續向其他區域延伸」，同時正在納巴蒂耶周邊展開行動，已準備好隨時視情況擴大攻擊範圍。