日防相開嗆中國！遭中國貼「新軍國主義」標籤　他酸：我們沒核武

▲日本防衛大臣小泉進次郎31日在新加坡出席「香格里拉對話」時發表演說。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本防衛大臣小泉進次郎今（31）日在新加坡出席「香格里拉對話」，他在演說強硬反駁中國評論日本走向「新型軍國主義」，直指中國的說法並非事實，強調日本在高度透明下推動防衛政策，目的在於維護區域和平與穩定。同時，他批評中國軍備擴張缺乏透明度，並表態將持續推動與各國安全合作及對話機制。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，小泉在演說中表示，日本目前推動的強化防衛力量與防衛裝備移轉政策，皆是在「高度透明下」進行，目的是為自由且開放的區域貢獻和平與穩定。他同時提到，日本政府今年內將修訂安全保障相關3項文件，強調日本將持續以負責任的方式強化防衛能力。

據悉，自從日本首相高市早苗去年11月在眾議院接受質詢時，針對「台灣有事」時提到能否行使集體自衛權與存亡危機事態，招致中國強烈不滿。此後，對於日本高市內閣持續推動強化防衛能力之政策，中國認為其以對安全防護構成威脅，批評日本是「新型軍國主義」復辟。

針對中國對日本的批評，小泉進次郎回應時雖未直接點名中國，但卻明確指出中國的主張違反事實，強調日本作為和平國家的歷史與路線已獲國際社會認可，不會因外界言論而產生任何一絲動搖，「擁有大量核武與戰略轟炸機的國家，卻稱未持有核武與戰略轟炸機的日本為『新型軍國主義』，這樣的說法令人難以理解。」

小泉也在演說中呼籲對話必要性，「真正重要的是基於事實的直接溝通，而非在缺乏對方的場合反覆進行不實指控」。他透露，此次會議未能與中國國防部長董軍會面，感到「相當遺憾」，強調日本仍敞開與中國對話的大門。

此外，小泉也點名中國頻繁且密集的軍事活動，指北京當局持續提升國防預算、在透明度不足的情況下快速擴張軍力，對日本與國際社會安全構成「嚴重憂慮」。他強調，不透明的軍備發展與意圖不明的行動，容易造成誤判與不信任。

在區域安全議題方面，小泉進次郎提及中東局勢與荷莫茲海峽情勢，直指不穩定的情況「對任何一方都沒有好處」，呼籲維持自由開放的國際秩序。他也重申，美國、歐洲與其盟友之間必須強化合作，避免安全體系出現裂縫，否則將會被有用心勢力利用。

他最後強調，「分裂會削弱嚇阻力，只有團結才能強化嚇阻力」，表示日本將持續深化與各國的安全合作，推動區域和平穩定。