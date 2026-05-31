直升機逼退伊朗快艇！25%船隻駛離荷莫茲　航運增加

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

荷莫茲海峽航運狀況出現鬆動，船舶追蹤數據顯示，自中東衝突爆發以來滯留在海峽的非伊朗船隻中，至少已有四分之一成功駛離。然而一名知情人士透露，過境途中驚險未斷，有船隊疑似遭伊朗快艇接近，所幸直升機及時出現將其驅離，船隻才得以繼續航行。

直升機突出現 驅離伊朗快艇

彭博報導，本週已有更多船隻駛離荷莫茲海峽，美國提供相關資訊，協助有意穿越的船隻順利通過，至少兩名船東稱，有與美國軍方保持聯繫，美軍建議他們如何以最佳方式穿越這條水道。美國中央司令部發言人表示，美軍資產並未為船隻提供護航，但持續對商業船隻提供建議。

一名知情人士透露，有船隊穿越荷莫茲海峽期間疑似遭伊朗快艇接近。隨後突然有數架直升機出現在附近，把快艇成功驅離，商船這才得以繼續駛離海峽。

雪佛龍執行長沃斯（Mike Wirth）29日接受彭博採訪時表示，近期有部分途經荷莫茲海峽的船隻遭到攻擊。

船隻關閉應答器 船舶量可能低於實際狀況

船舶追蹤數據顯示，自從中東衝突爆發以來，至少有四分之一滯留荷莫茲海峽的非伊朗籍船隻已經駛離。消息稱，在部分船隻進入波斯灣之際，也有船隻正準備離開。

近日成功通過的部分船隻在航行途中關閉衛星應答器，且至今尚未重新開啟，顯示傳統船舶追蹤方式可能低估實際穿越海峽的船隻數量。如果通行量增加的狀態能夠持續下去，可能意味著更多航運公司願意冒險走這條路，從而推動石油、天然氣乃至一般消費品的流通。

美國政府已明確表態，任何與伊朗私下達成的安全通行協議一律禁止，即便不涉及繳納通行費。