泰26歲伴遊正妹「離奇墜樓亡」！　台灣籍女友涉案被調查

▲泰國一名從事伴遊的年輕女子墜樓身亡。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷31日凌晨發生一起墜樓命案，一名在當地從事伴遊、公關工作的26歲泰國年輕女子，從租屋處公寓的4樓陽台墜落，重摔在堅硬的柏油地面上。救護人員趕抵現場急救長達30分鐘仍無法挽回她的生命。警方調查發現，死者24歲的台灣籍女友同居，兩人在案發前不久才剛爆發過激烈的口角爭執，全案目前正朝自殺或意外墜樓方向深入調查。

根據Khaosod報導，曼谷曼卿區警局5月31日凌晨2時接獲報案稱，當地一棟8層樓高的公寓發生墜樓事件。警方趕抵現場後，在公寓中庭地面上發現了一名倒臥在血泊中、已失去意識的年輕女性。

救護人員見狀立刻在現場替她進行長達30分鐘的心肺復甦術，但呼吸心跳仍未恢復，最終當場被宣告傷重身亡。警方隨後確認死者身分，為現年26歲的泰國籍女子。

警方初步鑑識研判，死者是從高度約10公尺的4樓租屋處陽台墜落。經過初步調查，死者生前從事自由業，主要擔任「伴遊公關與娛樂接待」。她大約在2個月前，與一名來自台灣、現年24歲的女友共同租下了這間4樓的套房同居。

死者的台灣籍同性伴侶在接受警方偵訊時表示，事發前不久，她正坐在客廳用手機和朋友講電話聊天，不料死者卻突然醋勁大發兼情緒失控，當場在客廳對著她崩潰大吼大叫，尖叫狂喊，「電話不要講那麼大聲！妳可不可以多關心我、注意我一點！」

台灣籍女友見狀，隨即口氣嚴厲地要求死者安靜、停止無理取鬧。受到刺激的死者隨即憤而轉身走進臥室內，並反鎖了房門，拒絕讓台灣籍女友進入。隨後不久就發生墜樓慘劇。

死者的遺體目前已被送往法醫學科進行詳細解剖，警方也將調閱監視器畫面，並調查台灣籍女友，以釐清事發原因，未來將通知死者在泰國的家屬前來領回遺體。

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