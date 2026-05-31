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正在實驗！科學家突遭「扯下整片頭皮」　她渾身血手捧斷皮求救

澳洲一名科學家經歷了恐怖工安意外，她的整片頭皮遭扯下，她竟還冷靜走了200公尺求救。（示意圖，pixabay）

▲澳洲一名科學家在實驗時整片頭皮遭扯下，她竟還冷靜走了200公尺求救。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

在澳洲新南威爾斯州，發生了一起令人毛骨悚然的驚悚工安意外。55歲的海洋科學家皮亞·溫伯格（Dr Pia Winberg）博士，當時正在一間由廢棄紙廠改建的試驗工廠裡，致力於研發能促進傷口癒合的海藻凝膠。當時她身上明明穿戴著工廠安全帽、防護眼鏡和護耳裝置，卻在幾秒鐘內掉入了人間地獄。

回憶起這段宛如惡夢的經歷，皮亞博士表示，她的記憶在事發當下出現了斷片。她推測當時可能是機器閥門手柄末端的小球鬆脫、滾到了機器下方，才導致她雙膝跪地，把頭探到接近地面的高度想去撿拾。怎料，她的長髮竟當場被捲入工廠高功率的傳動軸中，強大的拉扯力道在瞬間將她的整片頭皮從頭骨上「活生生撕扯下來」。

滿手鮮血陷入混亂！她竟忍痛自拔長髮「手捧整片頭皮」走回實驗室

根據《每日星報》報導，皮亞博士心有餘悸地說：「我下一個記憶只感到一陣挫折，拚命想搞懂為什麼我的頭髮好像朝兩個方向被死死纏在什麼東西裡。」當她把雙手放到面前時，整個人陷入極度混亂，因為她的雙手早就被鮮血完全染紅，隨後她的記憶再度中斷。

在失血過多、生死交關的邊緣，皮亞博士展現了常人難以想像的恐怖意志力。她憑著本能成功將頭髮從機器中解開，並從機器裡撿起自己連帶著長髮、已經被扯下來的整片頭皮。接著，她一路手捧著這塊血淋淋的皮膚，忍著劇痛徒步走了整整200公尺回到實驗室大樓。當她推開門、喊出同事的名字後，便再度失去了意識。

頭骨外露、斷皮捧在膝蓋上！同事嚇瘋火速叫救護車

目擊這一切的同事蕾切爾形容，皮亞博士當時走進來時，全身都被鮮血浸透，神情卻顯得「詭異地冷靜」。皮亞博士說：「我轉身走下走廊，坐在我辦公室的椅子上。蕾切爾跑在我後面，那時她才看清楚，我的頭頂已經露出了白骨，而我的頭皮和手機就這樣捧在我的大腿上。」蕾切爾這才猛然驚醒眼前這個「血人」就是皮亞，立刻聯絡救護車。

由於傷勢過於嚴重，現場來了四輛救護車與一架救援直升機。醫護人員在現場耗費了數個小時，拚命穩定住皮亞博士因大量失血而瘋狂下墜的血壓，隨後才緊急將她空運送往雪梨的聖喬治醫院（St George Hospital）進行大手術。

頭皮壞死「頭頂塞入擴張氣球」！科學家靠自家海藻研究上演醫學奇蹟

醫生隨後進行了長達6個小時的緊急手術試圖重新接回頭皮，但因為血管受損太過嚴重，最終宣告失敗。為了防止失去血管保護的頭骨壞死，醫療團隊只能從皮亞博士的大腿切下皮膚進行「補皮手術」，用鋼釘將大腿皮直接釘在頭骨上，並用真空壓力強迫組織黏合。

這場突如其來的慘劇，卻意外推動了皮亞博士的科學研究。在手術一週後拆除紗布時，她大膽地將自己研發的海藻凝膠保濕霜塗滿了整個補皮區域。奇蹟的是，傷口癒合得超乎想像地好，皮膚光滑得像嬰兒的屁股一樣，甚至沒有留下任何網狀補皮的疤痕。

為了讓頭頂重新長出頭髮，皮亞博士在接下來的一年內又忍受了6次重建手術。醫生在原本殘存的側邊頭皮下植入了「擴張水袋」，每週定期注射10毫升的鹽水。隨著水袋逐漸膨脹到1公升，她的頭上就像頂著一個巨大的「氣球」。接著，醫生移除氣球、割除90%的大腿補皮，並將被撐開、帶有毛囊的真實頭皮往另一側拉扯延伸，成功讓她的頭頂重新與自己的頭皮接軌。現在，她頭頂原本壞死的大腿補皮，只剩下一小塊（約4公分）還留在頭骨上；其餘地方都重新長回了自己的頭髮。

親身走過醫療最前線！科學家重新定義皮膚：它不是包裝紙

這場重大的創傷改變了皮亞博士對身體的認知。她坦言，以前覺得頭皮只是長頭髮的地方，失去後才知道，頭皮是一個充滿感覺、血管和神經的複雜器官。在失去頭皮的那段日子裡，她甚至經歷了嚴重的眩暈，以及頭頂與自我意識斷聯的怪異感受。

皮亞博士感性地表示：「皮膚不是包裝紙，它是集感覺、免疫、體溫調節、溝通和修復於一身的器官。」親自成為臨床醫學最前線的病人後，她深刻體會到傳統補皮雖然能救命，卻無法恢復毛囊、厚度與原有的身體感覺。如今，她所創立的生技公司將研究重心全面轉向這款海藻凝膠，深入探索如何協助燒燙傷患者、慢性傷口以及因化療受損的皮膚組織，讓這場工安悲劇，轉化為造福更多病患的深遠力量。


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