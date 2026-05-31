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美軍「空襲運毒船」炸死3人　累積擊斃200毒販

▲▼美軍空襲運毒船炸死3人。（圖／翻攝自X／@Southcom）

▲美軍空襲運毒船炸死3人。（圖／翻攝自X／@Southcom）

記者張方瑀／綜合報導

美國南方司令部於30日宣布，美軍在東太平洋針對一艘據稱正在運送毒品的船隻發動空襲，成功擊斃船上3名男子。美軍表示，該船隻是由指定的恐怖組織所操縱。

攔截行動不間斷　美軍擊斃累計200人

美國自去年開始發動一系列針對船隻的空襲行動，這波攻勢隨後引發了逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動。

目前美軍仍持續在加勒比海和東太平洋進行這類行動，至今已擊斃約200名美軍宣稱涉及毒品貿易的人員。

燒千億台幣難阻走私　民主黨議員轟違法

儘管軍事行動頻繁，但毒品問題專家指出，這類攔截船隻的空襲行動，並未能有效遏止古柯鹼從南美洲走私到美國。根據布朗大學（Brown University）的統計，這項軍事行動的成本目前已高達47億美元（約新台幣1524億元）。

南方司令部對這起空襲細節透露不多，僅表示情報顯示該船隻正在走私毒品，且行駛於毒梟常用的走私路線上。美軍並未說明該船隻涉嫌運送哪種毒品。新聞稿中只提到，該船隻「由指定的恐怖組織所操縱」。

川普政府先前已將數個拉丁美洲的販毒集團列為恐怖組織，並主張此舉能賦予美軍發動致命空襲的權力。然而，民主黨籍國會議員則批評這些空襲違法，因為行動並未獲得國會授權。

軍方撂狠話：對販毒集團施加全面阻力

南方司令部在聲明中強調，他們致力於對販毒集團施加全面性的系統性阻力。這句話在美軍宣布打擊涉嫌運毒船隻時，幾乎成了固定台詞；這段話屬於軍事術語，主要是想對外表明，南方司令部正透過這種方式，讓販毒集團在運毒時付出慘痛且致命的代價。

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