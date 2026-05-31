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奪命瞬間曝！25歲男搭遊樂設施「安全帶鬆脫」　噴飛墜地亡

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 庫瑪爾從遊樂設施上墜落。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度比哈爾邦納蘭達地區（Nalanda）的拉傑吉爾（Rajgir）一座遊樂園日前發生恐怖意外，一名25歲青年阿曼．庫瑪爾（Aman Kumar）搭乘名為「海嘯」的擺盪設施時安全帶突然鬆脫，整個人從高處摔落，送醫搶救後不治身亡。

綜合《鏡報》等外媒，據目擊者及家屬描述，事發當天庫瑪爾和父母、手足及表兄弟普林斯（Prince）一同前往遊樂園同樂，普林斯受訪回憶，「我們買票後一起坐上『海嘯』，設施啟動後不久，阿曼突然失去重心，安全帶也鬆開了，整個人就摔下去了。」

相關畫面在網路上迅速擴散，可見庫瑪爾在墜落過程中先是撞上一根橫桿，接著頭部朝下從約3至4.5公尺空中落地，臉部滿是鮮血，腿部明顯扭曲變形。當地警方初步研判，不排除事發時他正試圖自拍或錄製影片。

事發後庫瑪爾被送往地區醫院急救，轉院後病情持續惡化後，再度轉往巴特那尋求進一步治療，但在途中宣告不治。

拉傑吉爾副警察局長古普塔（Sanjeet Kumar Gupta）說明，警方已依相關法規對業者採取法律行動，「海嘯」設施已被扣押，園區內其餘大型遊樂設施也已全數暫停運作，等待安全檢查。鑑識團隊已介入調查，釐清究竟是機械故障或業者疏失導致安全帶鬆脫。

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