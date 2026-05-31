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露營卻成全家不歸路　印尼一家四口集體中毒亡

▲▼ 帳篷,露營。（圖／VCG）

▲一家四口外出露營，卻在睡夢中身亡。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼中爪哇省一處旅遊景區發生一家四口死亡的事件，這一家人出遊露營享受愜意假期，但到了離場時間都沒有動靜，當工作人員前去提醒的時候才發現，4人陳屍帳篷內。初步調查顯示，目前主要可能原因有兩種，一是食物中毒，二是因烤肉活動產生的一氧化碳氣體中毒。

一家四口陳屍帳篷內

雅加達時報、TribunJatim.com等報導，罹難者為一家四口，在26日抵達營區之後，自行搭帳篷，並在晚間進行烤肉等活動及過夜。到了隔日，工作人員提醒這家人辦理離場相關手續，但未獲回應，便在下午3時進入帳篷查看情況，沒想到發現4人遺體。

警方獲報後來到現場，發現現場有便攜式瓦斯爐以及疑似死者生前食用過的食物殘渣。

帳篷通風不佳　死因待釐清

警方透露，初步調查顯示，死者生前帶著便攜式瓦斯爐來到營區，也曾被目擊在帳篷門口處進行燒烤活動，隨後入睡。此外，由於營地天氣寒冷，死者生前在休息時把帳篷拉起，警方稱，殘留的煙霧可能進入並滯留在帳篷內。

目前確切死因仍需等待解剖屍檢和實驗室檢驗的結果，但警方初步懷疑，死者是中毒身亡。警方正進一步深入調查這起事件的發生原因。

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