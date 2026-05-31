奪冠夜變暴動夜！巴黎聖日爾曼封王街頭爆衝突　警噴催淚瓦斯清場

▲巴黎聖日耳曼奪冠，街頭再掀暴動。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）在歐洲冠軍聯賽的決賽擊敗兵工廠（Arsenal），成功完成隊史歐冠二連霸，然而奪冠後巴黎隨即爆發大規模慶祝失控與警民衝突，法國警方出動2.2萬名警力維安，逮捕超過130人，各地出現煙火、投擲物與催淚瓦斯對峙，香榭麗舍大道與王子公園球場周邊成為衝突核心區域。

根據《紐約郵報》、《法新社》等外媒報導，本場歐冠決賽在匈牙利布達佩斯舉行，巴黎聖日耳曼隊在正規時間與延長賽上和兵工廠隊以1比1平手，最終透過PK大戰以4比3勝出，順利奪下冠軍。這場勝利不僅替球隊寫下連霸紀錄，也使其成為歐冠賽改制以來少數完成衛冕的勁旅之一。

巴黎聖日爾曼總教練恩里克（Luis Enrique）賽後形容，「這次的成就更大，因為對手非常難纏」，強調球隊從開季起就建立堅定信念。隊長馬基尼歐斯（Marquinhos）則表示，「從第一天開始就知道很難，但連續奪冠更困難」。

▲▼巴黎聖日耳曼球迷在香榭麗舍大道慶祝贏得歐洲冠軍聯賽冠軍後，警方在一旁監視。 （圖／路透）

終場哨響後，巴黎瞬間陷入狂熱氣氛。位於王子公園球場巴黎聖日爾曼外的大型觀賽區湧入超過4.8萬名球迷，透過巨型螢幕觀看比賽的群眾在勝利瞬間齊聲高喊「歐洲冠軍」、「二連霸」，煙火與鞭炮聲四起，整座場館外宛如嘉年華。市區街頭同樣湧現大量慶祝人潮，車輛喇叭聲與煙火聲交織，巴黎多條主要道路一度被人群占據。

然而，慶祝氣氛迅速轉變為衝突場面！為防止重演去年奪冠後造成嚴重暴動事件，法國全境部署約2.2萬名警力，其中巴黎約8000人投入維安，同時採取交通管制措施，包括部分電車停駛、地鐵站關閉以及公車路線暫停，以降低人潮流動風險。不過，仍有大批群眾聚集在市中心與重要地標周邊，緊張情勢逐漸升溫。

▲▼巴黎聖日耳曼在歐洲冠軍聯賽擊敗兵工廠隊，隊友們舉起獎盃慶祝。（圖／路透）

在衝突最激烈的香榭麗舍大道，約有2萬名球迷聚集，部分激進人士向警方投擲煙火、瓶罐等物品，警方則以催淚瓦斯反制驅散。王子公園球場周邊同樣出現緊張局勢，約4000至5000人滯留場外，並傳出約有150人試圖強行衝擊球場入口，遭警方推回並清場。

現場亦可見臨時路障與共享單車被堆疊成障礙物，最終遭警方清除。

▼法國巴黎消防員正在街頭滅火。（圖／路透）

▲巴黎街頭暴動，警方正在維護秩序。（圖／路透）

巴黎警方統計，截至當晚市區共拘留79人，其中45人進一步遭羈押；另有外電報導指出，整體逮捕人數已超過130人，顯示不同地點統計口徑略有差異。衝突造成至少6輛車輛與2間商家受損，包括餐廳與麵包店遭波及，另有一名員警在執勤中受傷。警方也證實，現場曾查扣煙火與爆裂物，並在多處出現火光與濃煙升起的情況。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，「政府已建立非常強大且堅實的維安系統」，強調目標是確保民眾能在安全環境下慶祝這場勝利；警方發言人也指出，他們的責任是讓所有人都能在「平靜且完全安全」的狀態下參與慶祝活動。