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赴日注意！東京澀谷6/1起「亂丟垃圾」當場罰錢　24小時全天巡邏

▲▼日本東京澀谷十字路口。（圖／記者董美琪攝）

▲日本東京澀谷區6月1日起嚴加取締隨手丟垃圾。（圖／記者董美琪攝）

記者王佩翊／編譯

去日本東京旅遊的台灣民眾注意了！澀谷區從6月1日起正式實施「禁止隨手亂丟垃圾」的環保新制，並將加派24小時巡邏的指導員，一旦被發現隨地丟垃圾，就會被「當場徵收」2000日圓（約新台幣400元）的行政罰鍰。不僅如此，當地超商、手搖飲外帶店如果沒有在店門口設置垃圾桶，最高也將面臨5萬日圓（約新台幣1萬元）的重罰。

24小時便衣巡邏！沒帶現金沒關係「現場還能刷卡」

根據《每日新聞》報導，澀谷區2025年12月通過相關條例修正案，該條例已於4月1日正式施行，並將自6月1日起正式開罰。澀谷區公所指出，亂丟垃圾的禁止範圍不僅僅是柏油路，而是「包含私有土地在內的整個澀谷區」。

區公所每天都會派出最大規模達50人的指導員，採24小時無休制度在整個澀谷區街道、巷弄內巡邏。一旦發現有國內外觀光客或當地居民亂丟飲料罐、便當盒或塑膠袋，指導員會立刻上前攔下，並當場開罰2000日圓（約新台幣400元）。

為了因應國際觀光客與現代人的消費習慣，區公所甚至貼心地配備了行動刷卡機，現場提供行動支付與刷卡等電子繳款方式。

外帶飲料店、餐車沒設垃圾桶也完蛋！店家不聽話「直接公布店名」

除了針對亂丟垃圾的人開罰，新制度也規定澀谷區內的便利商店、自動販賣機，以及位於澀谷、原宿、惠比壽等三大繁華鬧區的外帶餐飲店、餐車，6月1日起必須在店面周邊設置垃圾桶。

區公所表示，若經市民檢舉或指導員勸導、警告後仍未改善，政府將會直接「公開店家名稱」，並處以5萬日圓（約合新台幣1萬元）的行政罰鍰。

根據澀谷區政府2025年的最新官方調查顯示，當地的速食店97%有設置垃圾桶，咖啡廳則有80%，但外帶飲料店僅47%，移動式餐車則是只有50%有提供垃圾桶，導致許多觀光客買了飲料、小吃後，吃完只能將垃圾隨手塞在路邊或自動販賣機的夾縫中。

過去罰太重反而沒人敢開單！借鏡「路上吸菸狂罰2.7萬件」經驗

事實上，在吸引大量國內外遊客的澀谷，垃圾問題早已是嚴重的社會問題。澀谷區早在1997年就曾制定過條例，當時對亂丟垃圾設定的是屬於刑事「罰金」，但由於刑責過重、程序繁瑣，區公所坦言，「過去幾十年來幾乎沒有實際開罰成功的案例」。

為了大幅提升執法實效性，區公所決定借鏡取締路邊吸菸的成功經驗。澀谷區先前導入「路上吸菸」當場開罰的行政罰鍰制度，光是2025年度就成功處分、開罰了高達2萬7000件違規。

 
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