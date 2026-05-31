日本海邊再現怪魚！「大眼獠牙」細長如蛇　網恐慌：又是地震魚？

▲日本網友發現「怪魚」，專家緊急闢謠。（圖／翻攝自／@natsukiaqa，下同）

記者王佩翊／綜合報導

日本靜岡市清水區的沙灘近日出現2條外型異常駭人的怪魚，其中一條身形細長、眼睛碩大、口中布滿利牙，另一條則體態渾圓、背部長有尖刺狀背鰭，相關照片上傳至X平台後迅速引爆討論，轉發次數將近300萬次，不少日本網友擔心這是傳說中的「地震魚」現身，憂慮大地震即將降臨。

目擊者散步發現怪魚急忙拍照

事件起因於一名民眾在靜岡市清水區海灘散步時，赫然發現兩條被浪沖上岸的陌生魚類。其中外型較驚人的一條，體型修長如蛇，雙眼異常巨大，張開大口後映入眼簾的是一排排參差不齊的銳利獠牙，視覺衝擊感極強；另一條雖然體型相對嬌小，但圓潤的身軀背部卻佈有棘狀背鰭，整體形象同樣令人感到陌生。目擊者從未見過如此奇特的魚種，當場拍下照片並發布至網路上。

日本網友人心惶惶聯想地震預兆

照片在日本社群網路上迅速蔓延，引發大量網友留言。有人表示，「這兩條魚根本像是電玩裡才會出現的怪物」、「活了這麼久從沒看過這種生物」。由於外型過於罕見，不少人開始將矛頭指向傳說中的地震前兆生物，紛紛留言表示，「不會又要發生大地震了吧」、「看到這個感覺很不安」，恐慌情緒在網路上持續發酵。

專家認證均為真實存在魚種

面對輿論騷動，日本媒體隨即邀請相關領域專家進行鑑定。結果顯示，這兩條魚都是現實中確實存在的物種，與地震毫無關係。那條令人膽寒、長滿利牙的細長怪魚，真實身分是「長吻帆蜥魚」，其特徵包括眼睛極為碩大、口裂延伸至眼後方幾乎觸及鰓蓋骨、下顎向前突出，體長最長可達150公分；而另一條圓滾滾的魚則是「雨印鯛」，主要棲息於南北緯30度之間的太平洋與印度洋海域，背鰭基底具棘狀板，上頜前端還長有7至8顆向內彎曲的犬齒。

勒氏皇帶魚才是地震魚 籲民眾勿恐慌

專家進一步說明，民間俗稱的「地震魚」指的其實是另一種生物「勒氏皇帶魚」，由於此魚極為罕見，一旦現蹤岸邊便容易引發外界聯想，認為是大地震的前兆。然而目前學術界並無任何實證能夠證實這項說法，專家呼籲民眾不要對此過度揣測，以免在社會上引發不必要的恐慌。